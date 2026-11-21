Trong 9 tháng năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ học nghề, nâng cao kỹ năng cho 5.957 lao động; tạo việc làm mới cho 174.394 người, đạt 96,89% kế hoạch năm. Đây là kết quả chung của công tác lao động, việc làm, cho thấy nhu cầu tiếp tục nâng cao kỹ năng nghề để đáp ứng thị trường lao động. Theo kế hoạch năm 2026, Thành phố đặt chỉ tiêu đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 2.282 lao động nông thôn. Trong đó, các nghề kỹ thuật như điện công nghiệp, cơ khí, hàn, vận hành thiết bị và logistics được định hướng phát triển gắn với nhu cầu sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Giảng viên Trường Cao đẳng nghề Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn sinh viên thực hành vận hành robot công nghiệp, trang bị kỹ năng đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật.

Đối với lao động có hoàn cảnh khó khăn, Thành phố tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ học nghề, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm theo Chương trình giảm nghèo năm 2026. Trọng tâm là tạo điều kiện để người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận kỹ năng nghề, từng bước chuyển đổi công việc và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm ổn định. Cùng với đào tạo, chính sách tín dụng ưu đãi cũng được triển khai nhằm hỗ trợ người dân phát triển sinh kế. Từ đầu năm đến tháng 10/2026, Thành phố đã hỗ trợ vay vốn cho 2.383 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; đồng thời hỗ trợ tạo và duy trì việc làm cho hơn 72.300 lao động thông qua các chương trình tín dụng.

Đào tạo kiến thức điều khiển robot công nghiệp, nâng cao kỹ năng nghề để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.

Để nâng cao hiệu quả, Thành phố định hướng tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, tổ chức đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng, chú trọng kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng với môi trường sản xuất hiện đại. Việc mở rộng cơ hội học nghề công nghiệp, kỹ thuật gắn với giải quyết việc làm được kỳ vọng giúp lao động có hoàn cảnh khó khăn nâng cao tay nghề, tiếp cận việc làm ổn định và từng bước cải thiện thu nhập, hướng tới giảm nghèo bền vững./.