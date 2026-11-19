Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP Hồ Chí Minh - Singapore năm 2026 với chủ đề "Từ hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số đến kiến tạo hệ sinh thái đầu tư bền vững" diễn ra vào chiều 19/11/2026 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức. Sự kiện có sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TP Hồ Chí Minh Pang Te Cheng cùng lãnh đạo các sở, ngành và đại diện loạt tập đoàn lớn như VSIP, Keppel, CapitaLand, Mapletree, Frasers Property và Ascott.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và đồng hành với doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore thiết lập từ tháng 3/2025 đã mở ra khuôn khổ thuận lợi để thúc đẩy hợp tác thiết thực. Trong không gian phát triển mở rộng, thành phố kết nối toàn diện thế mạnh tài chính, dịch vụ, công nghiệp, cảng biển và logistics, hướng tới tăng trưởng kinh tế hai con số vào năm 2027.

Lũy kế đến tháng 9/2026, Singapore dẫn đầu về tổng vốn đăng ký tại TP Hồ Chí Minh với 2.815 dự án còn hiệu lực, đạt hơn 25,28 tỷ USD. Thành phố cũng thống nhất về nguyên tắc để VSIP nghiên cứu triển khai thêm các dự án mới tại Vũng Tàu theo hướng công nghiệp xanh, thông minh. Lãnh đạo thành phố đề nghị hai bên tập trung vào ba hướng trọng tâm: phát triển hạ tầng gắn với kết nối sản xuất và logistics; thúc đẩy đầu tư công nghệ cao, bán dẫn, kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trên cơ sở Tuyên bố chung ngày 25/8/2026; đồng thời kết nối nguồn vốn với các dự án khả thi và nhu cầu chuyển đổi xanh.

Các đại biểu dự hội thảo.

Đồng quan điểm, Tổng Lãnh sự Singapore Pang Te Cheng đánh giá cao đà tăng trưởng 9 tháng đầu năm 2026 của Việt Nam với GDP đạt 9,01% (riêng quý III gần 10%, xuất khẩu tăng gần 25%) và GRDP TP Hồ Chí Minh đạt 9,06% - mức cao nhất trong hơn một thập kỷ. Thương mại song phương 9 tháng đạt 42,8 tỷ đô la Singapore, tăng gần 47% so với cùng kỳ. Nhân kỷ niệm 30 năm hệ thống Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) cùng định hướng chuyển sang mô hình VSIP 2.0 và dự án Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến giữa Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR) và Becamex, ông kỳ vọng hai bên mở rộng hợp tác sang hạ tầng số, AI, năng lượng xanh, đổi mới sáng tạo gắn với nhân tài, tài chính và logistics, hướng tới năm 2027 khi Việt Nam đăng cai APEC và Singapore giữ vai trò Chủ tịch ASEAN.

Ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TP Hồ Chí Minh bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ mở rộng hợp tác sâu rộng vào các lĩnh vực triển vọng gồm: hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh, đổi mới sáng tạo gắn với phát triển nhân tài, cũng như tài chính và logistics.

Tại sự kiện, Giám đốc ITPC Phạm Quang Nhật cho biết, tính đến tháng 10/2026, TP Hồ Chí Minh có 22.036 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn khoảng 157,4 tỷ USD, được hậu thuẫn bởi Cảng Cát Lái, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, sân bay Tân Sơn Nhất, hệ thống cảng cạn, 67 khu chế xuất và khu công nghiệp rộng hơn 27.000 ha, cùng hơn 160 bệnh viện và hơn 200 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng.

Ông Phạm Quang Nhật đã giới thiệu 5 nhóm cơ hội hợp tác trọng tâm gồm: Tài chính, Công nghệ cao, Logistics và cảng biển, Công nghiệp và năng lượng, Thương mại và hạ tầng đô thị.

Về khung pháp lý, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Toàn nhấn mạnh điểm đột phá từ Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 01/10/2026. Luật trao quyền phân cấp toàn diện cho thành phố quyết định chủ trương đầu tư, quy hoạch, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) tối đa 5 năm, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), dự án lấn biển, khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế. Đặc biệt, nhà đầu tư chiến lược có vốn tối thiểu từ 2.000 tỷ đến 75.000 tỷ đồng trong lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, R&D và logistics sẽ hưởng thời hạn dự án lên tới 70 năm, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn tiền thuê đất và hỗ trợ lãi suất, đi kèm chính sách ưu đãi thị thực, thẻ tạm trú và thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia.

Tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (SHTP), Trưởng ban Quản lý Nguyễn Kỳ Phùng cho biết, Singapore dẫn đầu vốn FDI tại đây với 14 dự án, đạt 4,96 tỷ USD (chiếm 35% tổng vốn toàn Khu). Giai đoạn 2026 - 2030, SHTP mở ra ba không gian mới gồm quỹ đất, nhà xưởng sẵn có; khu đất 52,92 ha phát triển Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược theo mô hình A*STAR với 8 dự án lõi. SHTP ưu tiên điện tử - vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học - y sinh và phương tiện bay không người lái, áp dụng chuẩn mực phát thải ròng bằng "0" chậm nhất năm 2045 và chỉ số hiệu quả năng lượng PUE dưới 1,3 (hoặc dưới 1,25 cho trung tâm dữ liệu chiến lược).

Dưới góc nhìn doanh nghiệp, Thủ quỹ Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham Vietnam) Wesley Chua nhận định, không gian kinh tế mở rộng của TP Hồ Chí Minh kết hợp hài hòa thương mại - dịch vụ, nền tảng công nghiệp Bình Dương (cũ) và cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), giúp thành phố hút khoảng 19,1 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng năm 2026. Ông đề xuất hai bên nâng cao tính sẵn sàng của dự án, minh bạch thông tin qua nền tảng HCMC Investment Hub và chú trọng chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực.

Ở mảng logistics, Tổng Giám đốc DHL Express Việt Nam Bernardo Bautista dẫn báo cáo chỉ số kết nối toàn cầu DHL 2026 cho thấy Việt Nam xếp hạng 36/180 nền kinh tế và dự báo đứng thứ 4 toàn cầu về tăng trưởng thương mại tuyệt đối giai đoạn 2026 - 2030 (khoảng 6%/năm).

Khép lại phiên thảo luận, Trưởng Bộ phận Kinh doanh Quốc tế Công ty TNHH Ascentium Việt Nam Vincent Li nhận định, các dự án như đường sắt đô thị, sân bay quốc tế Long Thành và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đang dịch chuyển dòng vốn sang 5 lĩnh vực giá trị gia tăng cao gồm hạ tầng số - AI, dịch vụ tài chính tại Thủ Thiêm, hệ sinh thái ba cảng biển (Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải, Cần Giờ), bán lẻ - tiêu dùng và hạ tầng xanh.