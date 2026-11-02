TP Hồ Chí Minh mở cơ hội hợp tác đầu tư trong không gian mới

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại diễn đàn.

Chiều 2/11, dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) cùng sự hỗ trợ của Fortune châu Á đã tổ chức Diễn đàn Hợp tác đầu tư TP Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề “TP Hồ Chí Minh - Không gian phát triển mới, cơ hội hợp tác đầu tư mới”.

Diễn đàn quy tụ đại diện các tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á, doanh nghiệp đa quốc gia thuộc mạng lưới Fortune và hơn 100 đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội trong và ngoài nước. Các bên trao đổi về định hướng đầu tư, điều kiện triển khai dự án và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, Thành phố đang có điều kiện thuận lợi để đón nhận dòng vốn mới. 10 tháng năm 2026, Thành phố thu hút 19,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 73,9% kế hoạch cả năm. Lũy kế, Thành phố có hơn 22.036 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 157,4 tỷ USD. Kết quả này cho thấy niềm tin của cộng đồng nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường kinh doanh và triển vọng phát triển của Thành phố.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, sức hấp dẫn của Thành phố đến từ vị thế trung tâm kinh tế, không gian phát triển mới và những đổi mới về thể chế gắn với sự đồng hành của chính quyền. Thị trường tiêu dùng lớn, cộng đồng doanh nghiệp năng động và hệ thống dịch vụ phát triển giúp nhà đầu tư kết nối thị trường trong nước, ASEAN và các nền kinh tế lớn.

Các đại biểu trong và ngoài nước cùng tham gia diễn đàn.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố hội tụ trung tâm tài chính, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, nền tảng công nghiệp và hệ thống cảng biển nước sâu. Sự kết nối này mở rộng cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, sản xuất, thương mại, logistics và tài chính.

Ngoài ra, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á vào năm 2045. Thành phố ưu tiên các đối tác mang đến nguồn vốn cùng công nghệ, kinh nghiệm quản trị và cơ hội phát triển nhân lực.

“Không gian mới, cơ hội mới, nhưng cam kết của chính quyền Thành phố đối với nhà đầu tư thì không đổi - đó là đồng hành, minh bạch và trách nhiệm”, ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định.

Trong khi đó, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC, cho biết dòng vốn đầu tư đang chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, tập trung vào công nghệ cao và hạ tầng số. Chín tháng năm 2026, Khu Công nghệ cao Thành phố thu hút 1,23 tỷ USD vốn cấp mới, quy mô bình quân hơn 300 triệu USD mỗi dự án.

Quang cảnh hội thảo.

Theo ông Nhật, dòng vốn dài hạn cũng hướng vào hạ tầng và logistics. Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn hơn 4,9 tỷ USD là một trong những minh chứng cho sự quan tâm của nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển lâu dài của Thành phố. Trong 10 tháng, các dự án đang hoạt động đăng ký tăng vốn gần 5,7 tỷ USD; đồng thời có hơn 1.611 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp trong nước. ITPC xem đây là tín hiệu cho thấy niềm tin đang chuyển thành quyết định đầu tư cụ thể.

Ông Nhật cũng cho biết, sau diễn đàn, ITPC sẽ bố trí đầu mối chuyên trách cho từng nhà đầu tư quan tâm. Đơn vị phối hợp các sở, ngành giới thiệu địa điểm, kết nối đối tác, hướng dẫn cơ chế phù hợp và hỗ trợ theo lộ trình đến khi dự án vận hành.

Tại phần đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thành phố sẽ tập trung lắng nghe nhu cầu mở rộng đầu tư, nâng cấp công nghệ và đề xuất hợp tác công - tư. Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính, đất đai, hạ tầng, nhân lực và phối hợp liên ngành được đặt ra nhằm tìm giải pháp, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án và gắn bó lâu dài.