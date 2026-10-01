TP Hồ Chí Minh miễn phí vé tham quan bảo tàng cho học sinh, sinh viên

Bên cạnh đó, người khuyết tật đặc biệt nặng (quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12), người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được miễn vé vào các bảo tàng do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh quản lý.

Các trường hợp được giảm 50% phí vé tham quan gồm: Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa (theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa), người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú…

Học sinh tham quan, học tập truyền thống tại Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh.

Khi đến tham quan bảo tàng, các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi miễn phí hoặc giảm 50% phí vé tham quan cần mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ có liên quan để minh chứng thuộc đối tượng thụ hưởng theo quy định. Riêng đối với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, du khách có thể đăng ký vé miễn phí trực tuyến trước khi đến tham quan.

Cũng từ ngày 1-10, TP Hồ Chí Minh cũng điều chỉnh mức phí vé tham quan các bảo tàng là 60.000 đồng/người/lượt, áp dụng cho cả khách tham quan trong nước và quốc tế. Cụ thể, mức phí trên áp dụng cho các bảo tàng: Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo (bao gồm Bảo tàng Côn Đảo)... Riêng Di tích lịch sử Bạch Dinh là 30.000 đồng/người/lượt.

Học sinh tham quan trưng bày hiện vật tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh.

Chính sách của TP Hồ Chí Minh được thực hiện theo quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024, hướng tới khuyến khích thế hệ trẻ tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa, tăng cường giáo dục truyền thống thông qua trải nghiệm thực tế tại các bảo tàng, di tích; đồng thời, bảo đảm nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.