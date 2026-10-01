TP Hồ Chí Minh: Miễn phí vé tham quan bảo tàng cho học sinh, sinh viên

Chính sách miễn phí vé cho học sinh, sinh viên được thực hiện theo nghị quyết của HĐND TP Hồ Chí Minh về quy định phí tham quan di tích lịch sử và các bảo tàng do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý.

Các em học sinh, sinh viên trải nghiệm tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, từ ngày 1/10, học sinh, sinh viên thuộc nhóm được miễn phí vé tham quan. Chính sách này được áp dụng tại các đơn vị thực hiện thu phí theo quy định mới, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp cận thường xuyên hơn với các không gian lưu giữ, giới thiệu lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

Bên cạnh học sinh, sinh viên, các đối tượng được miễn phí vé còn có trẻ em; người khuyết tật đặc biệt nặng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ngoài ra, các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa; người cao tuổi; người khuyết tật nặng; người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú cũng thuộc diện giảm 50% giá vé.

Cùng với việc thực hiện chính sách miễn, giảm, mức phí tham quan tại một số bảo tàng, di tích trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng được điều chỉnh từ ngày 1/10.

Cụ thể, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu và Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo (gồm cả Bảo tàng Côn Đảo) có mức phí 60.000 đồng/người/lượt đối với khách tham quan trong nước và quốc tế. Riêng Di tích lịch sử Bạch Dinh có mức phí 30.000 đồng/người/lượt.

Một số bảo tàng hiện chưa tổ chức thu phí, gồm Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và Bảo tàng Bình Dương.

Để được hưởng chính sách miễn, giảm phí, người tham quan cần mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ liên quan để chứng minh thuộc đối tượng theo quy định.

Du khách tham quan trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

Tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, khách thuộc diện miễn phí, trong đó có học sinh, sinh viên có thể đăng ký vé trực tuyến trước khi đến. Khi tham quan, người đăng ký mang theo căn cước công dân và thẻ học sinh, sinh viên để đối chiếu.