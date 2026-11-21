Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, từ khi khai thác thương mại ngày 22/12/2024 đến hết tháng 10/2026, Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã vận chuyển hơn 41,5 triệu lượt hành khách, thực hiện hơn 155.000 lượt tàu an toàn, bình quân khoảng 61.200 lượt khách/ngày.

Tuyến Metro số 1 đang dần trở thành phương tiện đi lại thường xuyên của người dân

Riêng 10 tháng đầu năm 2026, tuyến phục vụ hơn 20,2 triệu lượt khách, tăng 21%, tương đương hơn 3,5 triệu lượt so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày có hơn 66.600 lượt khách sử dụng metro, với khoảng 240 lượt tàu phục vụ.

Đáng chú ý, nhu cầu sử dụng metro đang chuyển dần từ tham quan, trải nghiệm sang đi lại thường xuyên. Trong 10 tháng đầu năm, tuyến ghi nhận hơn 3,12 triệu lượt hành khách sử dụng vé tháng, chiếm 15,43% tổng sản lượng; đồng thời phục vụ hơn 1,72 triệu lượt hành khách là học sinh, sinh viên.

Xu hướng này thể hiện rõ vào giờ cao điểm. Theo số liệu tháng 9/2026, bình quân mỗi lượt tàu vận chuyển khoảng 793 hành khách trong khung giờ 7h đến 9h và 718 hành khách từ 16h30 đến 18h30, cao hơn đáng kể so với mức bình quân 273 hành khách/lượt tàu trong tháng. Đến tháng 10/2026, lưu lượng giờ cao điểm đạt khoảng 5.700 hành khách trong 30 phút theo cả hai hướng.

Sở Xây dựng đánh giá, những số liệu trên cho thấy nhu cầu sử dụng metro phục vụ việc học tập, làm việc ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, cần tiếp tục khảo sát mục đích chuyến đi để xác định chính xác tỷ trọng giữa các nhóm hành khách.

Chất lượng vận hành cũng ghi nhận kết quả tích cực. Theo báo cáo 7 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ chạy tàu đúng giờ đạt khoảng 98%. Qua khảo sát, hành khách đánh giá cao khả năng chủ động thời gian di chuyển, tiện nghi trên tàu, ít chịu ảnh hưởng của ùn tắc giao thông và thời tiết.

Tuy nhiên, việc tiếp cận nhà ga, kết nối chặng đầu và chặng cuối vẫn còn bất tiện. Một số hành khách phải đi bộ khá xa hoặc sử dụng thêm phương tiện để đến ga, trong khi mới có 11/14 ga bố trí bãi giữ xe cá nhân. Vào những thời điểm lượng khách tăng cao, một số ga còn chịu áp lực trong tổ chức phục vụ, phân luồng và hướng dẫn hành khách.

Để khắc phục những bất cập, TP. Hồ Chí Minh đang tăng cường kết nối metro với hệ thống vận tải hành khách công cộng. Hiện có 68 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp với 14 ga Metro số 1, cùng 11 bãi giữ xe phục vụ hành khách.

Thành phố triển khai chính sách hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt theo phạm vi, đối tượng áp dụng, góp phần giảm chi phí đi lại, khuyến khích người dân kết hợp xe buýt với metro trong hành trình hằng ngày.

Hệ thống cầu đi bộ kết nối nhà ga Metro số 1

Về hạ tầng, các hành lang đi bộ có mái che tại ga Bến Thành, Thảo Điền, An Phú đã hoàn thành; 8 thang máy tại 7 cầu vượt bộ hành được đưa vào sử dụng. Đến ngày 31/10/2026, hệ thống xe buýt đã lắp mới, thay thế 25 nhà chờ; duy tu 158 nhà chờ, 521 trụ dừng và cập nhật thông tin tại 1.694 điểm dừng.

Sở Xây dựng cũng đang hoàn thiện phương án vé liên thông xe buýt - metro, phát triển tiện ích tra cứu hành trình qua ứng dụng MultiGo, giúp hành khách thuận tiện hơn khi chuyển đổi phương tiện.

Bước sang năm 2027, thành phố tiếp tục ưu tiên vận hành Metro số 1 an toàn, đúng giờ, điều chỉnh tần suất theo nhu cầu thực tế, nhất là giờ cao điểm.

Hiện tuyến có 17 đoàn tàu, mỗi đoàn 3 toa, với giãn cách giờ cao điểm khoảng 6 phút. Theo nghiên cứu của đơn vị vận hành, có thể xem xét rút ngắn xuống khoảng 4 phút 30 giây trong giới hạn đội tàu hiện hữu. Về lâu dài, việc bổ sung toa xe, đoàn tàu 6 toa cũng được nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực chuyên chở.

Song song đó, thành phố tiếp tục thúc đẩy các dự án đường sắt đô thị mới, trong đó có Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương cùng những tuyến kết nối Thủ Thiêm, Suối Tiên và các đầu mối giao thông quan trọng.

Theo Sở Xây dựng, phát triển mạng lưới metro cần gắn với hoàn thiện xe buýt trung chuyển, hạ tầng tiếp cận nhà ga, thông tin hành trình và thanh toán liên thông. Đây là điều kiện quan trọng để metro thu hút thêm hành khách thường xuyên, từng bước giảm áp lực giao thông đường bộ, góp phần phát triển đô thị xanh, hiện đại.