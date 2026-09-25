TP Hồ Chí Minh mang Trung thu ấm áp đến với trẻ em khó khăn

Những phần quà Trung thu được trao tận tay trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Đêm hội gắn với việc chăm lo cho trẻ em

Tiếng trống lân, những chiếc lồng đèn tự làm và các tiết mục do thiếu nhi biểu diễn đang làm nên không khí Trung thu ở nhiều khu dân cư TP Hồ Chí Minh. Ghi nhận của phóng viên tại phường Rạch Dừa, các em đến “Đêm hội Trăng rằm” xem văn nghệ, múa lân sư rồng. Trong chương trình, UBND phường trao 60 phần quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh tiêu biểu và những em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Các em nhỏ được tặng bánh trung thu và lồng đèn khi tham gia hoạt động đón Tết Trung thu tại địa phương.

Không khí Trung thu ở phường Tân Thành cũng rộn ràng với hơn 1.000 thiếu nhi tham gia xem xiếc, múa lân, văn nghệ và thi làm lồng đèn. Nhiều em được lên sân khấu biểu diễn trước bạn bè, người thân. Dịp này, địa phương trao 40 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng, cùng hơn 1.600 phần quà Trung thu.

Tương tự, tại xã Bình Giã, chương trình “Trung thu cho em” còn gắn niềm vui đêm rằm với việc đi học hằng ngày. Chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm trao 15 xe đạp, trị giá gần 40 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Khoảng 1.500 phần quà gồm bánh Trung thu, kẹo và sữa cũng được gửi đến các em tham dự.

Các em thiếu nhi biểu diễn các tiết mục văn hoá văn nghệ nhân dịp Tết Trung thu tại Đường sách thành phố Thủ Đức.

Trong khi đó, phường Vũng Tàu trao 200 suất học bổng và 165 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tại xã Bàu Lâm, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tham gia hội thi làm lồng đèn trước khi cùng dự Đêm hội Trăng rằm; địa phương trao 800 suất quà. Xã Kim Long tổ chức chương trình văn nghệ, biểu diễn lân sư rồng, tặng quà cho học sinh khó khăn và các em đến vui hội. Từ suất học bổng, xe đạp đến chiếc lồng đèn tự làm, mỗi hoạt động đáp ứng một nhu cầu khác nhau của trẻ.

Sự sẻ chia còn đến từ các nhóm thiện nguyện và trường học. Câu lạc bộ “Vì Nụ Cười Trẻ Thơ 72” cùng nhóm “Quỹ Gạo Yêu Thương” trao 300 phần quà Trung thu. Trong đó, Mái ấm Phước Linh ở xã Long Điền nhận 35 phần quà, 100 kg gạo cùng sữa, bỉm và đồ dùng học tập; học sinh Trường Tiểu học Bàu Lâm nhận 265 phần quà và năm bàn học. Tại Trường THCS Kim Đồng, phường Bà Rịa, học sinh kể chuyện về Bác Hồ, vẽ tranh, làm bánh, lồng đèn và cùng nhà trường trao quà trị giá 20 triệu đồng cho bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Câu lạc bộ “Vì Nụ Cười Trẻ Thơ 72” và nhóm “Quỹ Gạo Yêu Thương” mang trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ở xã Củ Chi, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi phối hợp với các đơn vị, câu lạc bộ và nhà tài trợ tổ chức chương trình “Trung Thu Cho Em”, trao 350 phần quà cho 350 thiếu nhi. Ông Trịnh Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Trung thu ấm áp nhất khi các em nhỏ được vui chơi cùng bạn bè và biết rằng mình luôn nhận được sự quan tâm”. Theo ông, các đơn vị mong tiếp tục đồng hành để trẻ em khó khăn có thêm cơ hội tham gia hoạt động cộng đồng sau mùa Trung thu.

Trong trường học, Trung thu trở thành dịp để học sinh vừa vui chơi vừa sẻ chia. Trường THCS Kim Đồng, phường Bà Rịa, tổ chức cho các em kể chuyện về Bác Hồ, vẽ tranh, làm bánh và lồng đèn; đồng thời trao quà trị giá tổng cộng 20 triệu đồng cho học sinh khó khăn. Chương trình “Kết nối yêu thương” của Trường Tiểu học Quang Trung và Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Thượng trao 100 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng. Kinh phí đến từ sự đóng góp của phụ huynh, học sinh thông qua phong trào “Bạn giúp bạn”.

Các em nhỏ hào hứng tham gia trò chơi cùng người tổ chức chương trình.

Mang ngày hội vào nơi trẻ đang điều trị

Với những em chưa thể về nhà đón rằm, ngày hội được đưa đến gần phòng điều trị. Tại Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, NSƯT Phi Điểu kể “Sự tích Chú Cuội cung trăng”, còn các nghệ nhân hướng dẫn bệnh nhi làm lồng đèn bằng lá dừa. Bé B.C., 8 tuổi, cho biết em thích nghe kể chuyện và lần đầu được nhìn thấy chiếc lồng đèn làm từ loại lá quen thuộc này.

NSƯT Phi Điểu kể chuyện cho các em thiếu nhi tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết bệnh viện mong các em vẫn cảm nhận được niềm vui Trung thu trong thời gian điều trị. Theo ông, những câu chuyện, hoạt động thủ công và phần quà nhỏ là sự động viên đối với bệnh nhi, gia đình. Trước đó, bệnh viện cũng tổ chức múa lân, giao lưu với chị Hằng, chú Cuội, trao bánh Trung thu và chuẩn bị 1.200 phần cháo chay cho người bệnh, thân nhân.

Các em nhỏ hào hứng tham gia trò chơi cùng người tổ chức chương trình.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, các em tham gia rước đèn, xem văn nghệ, ảo thuật và nhận bánh, sữa, đồ chơi từ “Gian hàng 0 đồng”. Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức chuỗi “Vầng trăng yêu thương” trong tháng 9, trao hơn 5.000 phần quà, hơn 3.000 phần lì xì và hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng chi phí điều trị cho bệnh nhi khó khăn. Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh trao 50 suất hỗ trợ viện phí, mỗi suất 5 triệu đồng, cùng 150 phần quà Trung thu. Với những gia đình đang lo việc chữa bệnh, khoản hỗ trợ giúp san sẻ một phần gánh nặng bên cạnh niềm vui dành cho trẻ.

Các em bệnh nhi nhận quà Tết trung thu từ NSƯT Phi Điểu.

Trong bệnh viện, một buổi nghe kể chuyện hay chiếc lồng đèn có thể giúp các em tạm quên đi những giờ điều trị. Với gia đình đang lo viện phí, khoản hỗ trợ còn mang ý nghĩa thiết thực hơn sau khi ngày hội khép lại. Từ sân trường đến phòng bệnh, các hoạt động Trung thu năm nay cho thấy sự chăm lo dành cho trẻ có thể bắt đầu bằng niềm vui và tiếp nối bằng sự giúp đỡ đúng lúc.