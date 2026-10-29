TP Hồ Chí Minh: Linh hoạt các chương trình giáo dục liên kết

TPHCM sẽ linh hoạt các môn liên kết theo nhu cầu thực tế học sinh. Ảnh: Đ.Xá

Từ ngày 15/11, Thông tư 85 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực, phân định rõ hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Quy định mới tác động trực tiếp đến việc tổ chức các chương trình liên kết đang được nhiều trường tại TPHCM triển khai.

Theo quy định mới, hoạt động giáo dục tăng cường là nhằm bổ sung những nội dung giáo dục cần thiết, tạo thêm cơ hội thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và phát triển phẩm chất, năng lực theo mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông. Nhóm hoạt động này không làm phát sinh môn học mới, không nâng yêu cầu cần đạt của chương trình; không dạy trước, dạy lại nội dung các môn học, không tổ chức ôn tập, luyện thi hoặc biến tướng thành dạy thêm, học thêm. Nhà trường không thu tiền người học đối với hoạt động giáo dục tăng cường.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học hướng đến sở thích, năng khiếu và định hướng phát triển cá nhân. Nội dung có thể bao gồm văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ngoại ngữ, hướng nghiệp, năng lực số, trí tuệ nhân tạo và những lĩnh vực phù hợp khác. Đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, nhà trường được thu kinh phí trên cơ sở đăng ký tự nguyện của học sinh, phụ huynh hoặc người giám hộ, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ quy định về mức thu. Kinh phí của các môn học này đều được thu theo khung quy định của TPHCM từ trước. Và thực tế nhiều trường ở TPHCM liên kết với đơn vị bên ngoài để dạy tiếng Anh, ngoại ngữ khác, tin học, kỹ năng sống, thể dục thể thao…

Anh Nguyễn Văn Tâm, 41 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc (TPHCM), có hai con đang học lớp 3 và lớp 8, cho biết đầu năm học, nhà trường phát phiếu lấy ý kiến về các môn liên kết. Anh ủng hộ và tự nguyện đăng ký cho hai con theo học vì cho rằng tiếng Anh, tin học cần thiết. Cuối tuần, anh còn cho con trai lớn học thêm tiếng Anh tại trung tâm để nâng cao trình độ.

Theo tìm hiểu, không chỉ môn liên kết, nhiều phụ huynh ở TPHCM có nhu cầu cho con học bán trú, tức là ở trường học từ sáng tới chiều, gồm cả ăn ngủ trưa vì công việc. Ngược lại, cũng có một số phụ huynh không đồng thuận và có ý kiến khác, hoặc có nhu cầu học các môn liên kết khác nhưng nhà trường chưa thể đáp ứng vì nhiều nguyên nhân.

Trước các nhu cầu đa dạng của phụ huynh học sinh và quy định chặt chẽ của Thông tư 85 sắp có hiệu lực, nhiều trường ở TPHCM đã lên kế hoạch thay đổi để đáp ứng. Một số trường dự kiến sẽ dừng các chương trình liên kết dạy tiếng Anh theo nhu cầu của phụ huynh (kinh phí khoảng 100.000 đồng/tháng/em) hay thay đổi thời khoá biểu, sắp xếp các môn theo nhu cầu ở đầu, cuối mỗi ngày học. Các hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học có thể được bố trí vào những khung giờ phù hợp, tách biệt với hoạt động chính khóa và giáo dục tăng cường, bảo đảm thuận tiện cho học sinh và phụ huynh. Những thay đổi trên nhằm đáp ứng nhu cầu của cả các phụ huynh có mong muốn cho con em theo học hoặc ngược lại. Được biết, đây là kế hoạch của các trường đang chuẩn bị khi những quy định mới chính thức có hiệu lực.

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, những năm qua, TPHCM có nhiều mô hình, chương trình đặc thù đã triển khai ổn định như: trường tiên tiến, hội nhập quốc tế; tiếng Anh tích hợp; tin học theo chuẩn quốc tế… Tới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM sẽ có hướng dẫn các trường triển khai, bảo đảm công bằng, không ảnh hưởng quyền lợi học sinh. Ngoài ra, việc rà soát môn học liên kết cần căn cứ nội dung và cách tổ chức thực tế của từng hoạt động, tránh phân loại máy móc.