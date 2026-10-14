TP Hồ Chí Minh: Lễ An táng 731 liệt sĩ diễn ra trọng thể, trang nghiêm

Dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các Quân khu, Quân chủng; lãnh đạo TP Hồ Chí Minh; cán bộ, chiến sĩ và đông đảo nhân dân.

Ngay sau lễ viếng, lễ truy điệu được tổ chức trọng thể tại Công viên Lê Thị Riêng, các đoàn xe đã đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh để thực hiện lễ an táng. Đoàn xe di chuyển theo lộ trình khoảng 26km từ Công viên Lê Thị Riêng qua các tuyến đường: Trường Sơn, Cách mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, xa lộ Hà Nội để về nghĩa trang.

Dọc hai bên đường đoàn xe đi qua, các tầng lớp nhân dân cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ đã thành kính tiễn đưa với cành hoa trắng trên tay cùng các khẩu hiệu “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

Lễ An táng đã diễn ra trọng thể, trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tư do cho Tổ quốc. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương cùng người dân đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh là nơi quy tập hơn 14.000 hài cốt Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, có nhiều mộ phần của các Anh hùng liệt sĩ nổi tiếng như: Quách Thị Trang, Trần Văn Ơn, Lê Văn Sỹ, Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thảo, Lý Chính Thắng... Hằng năm, vào dịp lễ tết, các cơ quan, đơn vị và thân nhân, gia đình Anh hùng liệt sĩ cùng đông đảo người dân đến thắp hương tưởng niệm tại nghĩa trang.

Một số hình ảnh xúc động tại lễ an táng và người dân thành kính tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ:

Các cựu chiến binh đứng dọc bên đường chờ tiễn đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng.

Đông đảo người dân TP Hồ Chí Minh thành kính tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ với cành hoa trắng trên tay.

Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Nhân dân hai bên đường tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn xe đi qua tuyến đường xa lộ Hà Nội.

Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ về đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại lễ an táng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đưa quách hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thành kính đưa quách hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thành kính đưa quách hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Lễ An táng 731 liệt sĩ được diễn ra trọng thể, trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Nghi thức đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi yên nghỉ cuối cùng.