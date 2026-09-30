TP Hồ Chí Minh lấy dữ liệu dân cư làm nền tảng quản trị số

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 (Đề án 06) trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm kế thừa, phát huy kết quả Đề án 06 giai đoạn 2022-2025; tiếp tục khai thác, ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh, xác thực điện tử để phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thiện các nền tảng, tiện ích cốt lõi của Đề án 06; xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dân cư kết nối, liên thông đa ngành, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố tập trung vào 6 nhóm mục tiêu: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và chỉ đạo, điều hành; thúc đẩy kinh tế số, xã hội số; phát triển công dân số; mở rộng hạ tầng, hoàn thiện hệ sinh thái tạo lập, kết nối, khai thác và làm giàu dữ liệu; bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống tội phạm, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phục vụ nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

TP Hồ Chí Minh triển khai Chương trình Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030.

Mở rộng ứng dụng định danh điện tử

Thành phố sẽ đẩy mạnh tái cấu trúc, cắt giảm thành phần hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; mở rộng các hình thức tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ được thúc đẩy trong giao dịch, thủ tục hành chính và các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục, du lịch, logistics, thương mại điện tử.

Cùng với đó, TP Hồ Chí Minh tập trung phát triển VNeID thành nền tảng số đa tiện ích phục vụ công dân số; hoàn thiện ví giấy tờ và kho dữ liệu số của công dân, tổ chức. Thành phố cũng tăng cường tuyên truyền, đào tạo kỹ năng số, triển khai các mô hình công dân số và cộng đồng số.

Trong công tác quản trị, thành phố nghiên cứu hoàn thiện Trung tâm giám sát, điều hành thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn phục vụ chỉ đạo, điều hành; đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an ninh mạng và an toàn dữ liệu.

Hướng tới đô thị thông minh vào năm 2035

Với tầm nhìn đến năm 2035, TP Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng thành phố thông minh, trong đó các giao dịch giữa người dân và chính quyền được thực hiện trên môi trường số. Dữ liệu dân cư được xác định là hạt nhân để kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, phục vụ quản trị thông minh.

Các dịch vụ số được phát triển theo hướng cá nhân hóa, tự động và thuận tiện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy kinh tế số và xã hội số.

UBND TP Hồ Chí Minh giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Văn phòng UBND thành phố tham mưu, theo dõi việc triển khai kế hoạch và các văn bản liên quan đến Đề án 06.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, qua đó bảo đảm việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn thành phố đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.