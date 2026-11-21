Theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì xây dựng đề án sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao để thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, xây dựng dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở sau khi sáp nhập.

TP. Hồ Chí Minh xây dựng đề án sáp nhập Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế. Ảnh: VTC

Trong khi đó, Giám đốc Sở Y tế chủ trì xây dựng đề án sắp xếp Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế. Sở Y tế cũng được giao rà soát, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho phù hợp với mô hình mới.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan chủ trì rà soát biên chế, vị trí việc làm, đội ngũ công chức, người lao động, tài chính và tài sản. Việc bàn giao, tiếp nhận phải bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công diễn ra liên tục.

Thủ trưởng 12 cơ quan chuyên môn còn lại gồm Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Dân tộc và Tôn giáo và Thanh tra thành phố được giao đánh giá hiệu quả hoạt động của từng phòng, ban và đơn vị trực thuộc để xây dựng phương án giảm đầu mối trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo nhiệm vụ.

Các cơ quan cũng phải đề xuất phương án bố trí nhân sự, biên chế, vị trí việc làm, cơ sở vật chất, tài chính và tài sản sau sắp xếp. Các cơ quan phải hoàn thiện đề án, hồ sơ và dự thảo văn bản liên quan, gửi Sở Nội vụ trước ngày 25-11.

Sau khi thẩm định, Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền tại kỳ họp tháng 12-2026.

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh được thành lập năm 2014, sau khi tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong khi đó, Sở An toàn thực phẩm được thành lập năm 2023, chính thức hoạt động từ tháng 1-2024, trên cơ sở kế thừa mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm thí điểm từ năm 2017.

Việc chuyển 2 cơ quan này sang mô hình tổ chức mới nằm trong phương án tiếp tục kiện toàn bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh.