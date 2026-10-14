TP Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ

Dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội tại buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các Quân khu, Quân chủng; lãnh đạo TP Hồ Chí Minh; cán bộ, chiến sĩ và đông đảo nhân dân.

Trước lễ viếng, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú và các nhà bia liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Đoàn Bộ tư lệnh Quân khu 7; Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương (cũ); Đoàn lãnh đạo TP Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Tây Ninh lần lượt đặt vòng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ.

Những vòng hoa, nén hương thơm bày tỏ lòng tiếc thương, biết ơn những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho cuộc sống bình yên hôm nay.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng viếng các anh hùng liệt sĩ.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố nhấn mạnh: Phát huy truyền thống thủy chung, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7 cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh quyết tâm biến đau thương thành hành động, tiếp tục thực hiện hoài bão của các liệt sĩ lúc sinh thời; ra sức xây dựng, bảo vệ đất nước ngày càng giàu đẹp, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cho biết, từ ngày 23-6 đến 13-10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Do chiến tranh ác liệt, kéo dài, phần lớn hài cốt liệt sĩ quy tập trong đợt này chưa xác định được tên tuổi, quê quán. Trong niềm tiếc thương và lòng biết ơn sâu sắc, đồng chí bày tỏ mong anh linh các liệt sĩ, dù quê hương ở đâu, hãy coi TP Hồ Chí Minh là quê hương, là mảnh đất lành để yên nghỉ trong tình thương yêu, sự chăm sóc của đồng bào, đồng đội.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ di quách hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

“Mặc dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào, tiếp tục hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cho đến khi không còn thông tin nữa”, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định.

Tiếp đến, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Phút tưởng niệm lắng sâu lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã ngã xuống để đất nước được hòa bình, thống nhất. Sự hy sinh ấy mãi được khắc ghi trong lòng nhân dân.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu cùng lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ lên xe, đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Trong tổng số 731 hài cốt liệt sĩ được an táng, có 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được đặt chung trong một quách tập thể.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đưa quách hài cốt liệt sĩ lên xe, chuyển về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thành kính đưa quách hài cốt liệt sĩ lên xe về nơi an táng.

Từ Công viên Lê Thị Riêng, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, qua cầu Sài Gòn, tiếp tục theo đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, với quãng đường khoảng 26km.

Người dân cầm hoa trắng, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đứng trước Công viên Lê Thị Riêng, thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Dọc tuyến đường, người dân đứng trên vỉa hè, cầm cờ Đảng, cờ Tổ quốc và những nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. Những nhành hoa trắng gửi lời tiễn biệt, những lá cờ nhắc nhớ lý tưởng mà các liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ. Trên những con đường của Thành phố hôm nay, lòng biết ơn nối liền các thế hệ, cùng hướng về những người đã góp máu xương làm nên ngày hòa bình.