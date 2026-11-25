Sáng 25/11, Thường trực HĐND Thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu. Điểm cầu trung tâm đặt tại Hội trường Trung tâm Hội nghị 272 (phường Xuân Hòa), kết nối với hai điểm cầu Bà Rịa và Bình Dương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Tham dự hội nghị có gần 1.000 cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu định hướng hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Phạm Minh Tuấn cho biết, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề tạo điều kiện để đại biểu dân cử đi sâu vào những vấn đề của từng lĩnh vực, trực tiếp lắng nghe ý kiến từ những người thực hiện chính sách và trao đổi với cơ quan có trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Minh Tuấn phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Đối với ngành y tế, những phản ánh từ bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh giúp Thành phố nhận diện rõ hơn khó khăn trong hoạt động chuyên môn, điều kiện làm việc của nhân viên y tế cũng như những trở ngại trong cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Trong bối cảnh địa bàn và quy mô dân số thay đổi sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh mà còn phải củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng và nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị cử tri tập trung phản ánh ba nhóm vấn đề: chế độ, chính sách và điều kiện làm việc của đội ngũ ngành y tế; cơ chế tài chính, bảo hiểm y tế, đấu thầu và mua sắm; củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng và chuyển đổi số. Những kiến nghị cần gắn với tình huống cụ thể, chỉ rõ vướng mắc và đề xuất giải pháp, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan trao đổi, giải trình trực tiếp tại hội nghị.

Nhận diện những "điểm nghẽn" từ thực tiễn cơ sở

Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng cho biết, qua rà soát, các ý kiến, kiến nghị của đội ngũ ngành y tế tập trung vào nhiều vấn đề thiết thực, từ thu nhập, phụ cấp, thu hút và giữ chân nhân lực đến cơ chế tự chủ, thanh quyết toán bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc, vật tư và trang thiết bị.

Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc Lê Thị Thu Hà phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Chánh Phạm Lê Duy Vũ phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Sở Y tế cũng thông tin về những chính sách Thành phố đã triển khai nhằm hỗ trợ nhân lực, tăng cường bác sĩ cho tuyến cơ sở, đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao năng lực hoạt động của các trạm y tế. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân lực tại một số đơn vị, sự chưa đồng đều về năng lực y tế cơ sở, những bất cập trong cơ chế tài chính và việc sử dụng nhiều phần mềm chưa liên thông vẫn là những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ.

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung phản ánh những bất cập trong cung ứng thuốc tại tuyến y tế cơ sở, đề nghị mở rộng danh mục thuốc để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu. Về cơ chế tài chính, cử tri kiến nghị điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí thực tế, tạo nguồn lực bảo đảm hoạt động của các bệnh viện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Trong quá trình chuyển đổi số, việc triển khai bệnh án điện tử còn gặp khó khăn do phải duy trì song song hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử; giải pháp chữ ký số cho người bệnh cũng phát sinh vướng mắc về kỹ thuật và chi phí. Ngoài ra, các ý kiến đề cập chính sách phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ chế luân phiên bác sĩ và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến cơ sở, thủ tục chuyển đổi mô hình hoạt động của một số trung tâm y tế, cũng như việc khai thác dữ liệu khám sức khỏe toàn dân phục vụ quản lý sức khỏe người dân.

Các kiến nghị cho thấy khó khăn của ngành y tế không chỉ nằm ở nguồn lực mà còn liên quan đến cơ chế tài chính, chính sách nhân lực và sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện, tác động trực tiếp đến hoạt động của cơ sở y tế và chất lượng phục vụ người bệnh.

Làm rõ trách nhiệm và tiến độ giải quyết kiến nghị

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Huỳnh Thanh Nhân đánh giá cao tinh thần dân chủ, cởi mở và trách nhiệm của cử tri cùng các cơ quan quản lý. Theo đó, gần 100 ý kiến được phát biểu trực tiếp tại hội trường, các điểm cầu trực tuyến và gửi qua các kênh trực tuyến, mạng xã hội của hội nghị. Các ý kiến đã chỉ rõ những điểm nghẽn từ áp lực biên chế, thu nhập, chế độ đãi ngộ đến tự chủ tài chính, thanh toán bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc, vật tư và ứng dụng công nghệ thông tin.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh, bên cạnh những nội dung đã được các sở, ngành giải trình, vẫn còn vấn đề mới dừng ở việc viện dẫn quy định hoặc ghi nhận để nghiên cứu, chưa có lộ trình và giải pháp khắc phục cụ thể. Cử tri ngành y tế cần những cam kết hành động rõ ràng, có mốc thời gian và đầu mối chịu trách nhiệm.

Trưởng Ban Văn hoá - xã hội HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Cao Thanh Bình phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Từ các ý kiến tại hội nghị, Thường trực HĐND Thành phố xác định bốn nhóm vấn đề cần tập trung giải quyết. Đồng thời giao Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố hoàn thành báo cáo tổng hợp kết quả hội nghị trong vòng 7 ngày làm việc, phân định rõ kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, HĐND và UBND Thành phố.

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền Thành phố, UBND Thành phố được đề nghị chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính khẩn trương xây dựng các đề án, dự thảo nghị quyết chuyên đề về chính sách thu hút, đãi ngộ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên; hỗ trợ nhân lực tại 168 trạm y tế; cơ chế đặc thù cho nhân lực y tế tại các cơ sở trợ giúp xã hội và bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

HĐND Thành phố cũng sẽ phối hợp Đoàn ĐBQH tổng hợp các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương để gửi Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan; đồng thời đưa kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri ngành y tế vào chương trình giám sát chuyên đề thường kỳ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố được đề nghị phối hợp giám sát tiến độ thực hiện cam kết của các sở, ngành, bảo đảm kiến nghị của cử tri được chuyển hóa thành kết quả cụ thể.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Huỳnh Thanh Nhân khẳng định, HĐND Thành phố sẽ đồng hành cùng ngành y tế tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.