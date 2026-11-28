Ngày 28/11, tại quảng trường trước trụ sở UBND đặc khu Côn Đảo, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức phát động chương trình tuyên truyền biển đảo, nuôi cấy phục hồi rạn san hô và triển lãm tranh, mô hình tái chế năm 2026.

Lễ phát động chương trình tuyên truyền biển đảo, nuôi cấy phục hồi rạn san hô và triển lãm tranh, mô hình tái chế năm 2026 tại Côn Đảo

Tham dự chương trình có Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Côn Đảo Nguyễn Anh Nhựt; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo Phan Trọng Hiền cùng đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, người dân và du khách.

Trước lễ khai mạc, đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương và Nghĩa trang Hàng Keo.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh, Côn Đảo không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước mà còn sở hữu những giá trị thiên nhiên đặc sắc, có vị trí quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế biển của thành phố. Tuy nhiên, hệ sinh thái biển nơi đây đang chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu, hiện tượng tẩy trắng san hô và ô nhiễm rác thải nhựa.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại chương trình

Điểm mới của chương trình năm nay là kết hợp sức lan tỏa của văn hóa, nghệ thuật với những hoạt động bảo tồn thiết thực. Thông qua âm nhạc, trình diễn thời trang tái chế, triển lãm 150 tác phẩm ảnh tư liệu cùng các mô hình sinh vật biển được chế tác từ rác thải nhựa, chương trình giúp công chúng hiểu thêm về vẻ đẹp thiên nhiên và những thách thức đối với hệ sinh thái biển.

Các hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn học sinh tái chế rác thải nhựa cũng góp phần hình thành ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường ngay từ lứa tuổi học đường.

“Bảo vệ đại dương và phục hồi rạn san hô không thể chỉ là nỗ lực của riêng một cơ quan hay một sự kiện nhất thời, mà phải trở thành nếp sống văn minh, thành hành động thường xuyên của toàn xã hội”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo Phan Trọng Hiền phát biểu tại chương trình

Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo Phan Trọng Hiền khẳng định, bảo vệ môi trường biển đảo đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân bằng những hành động cụ thể, thường xuyên.

Địa phương cam kết tiếp tục cụ thể hóa các định hướng của thành phố, kiên định mục tiêu phát triển kinh tế, du lịch xanh, bền vững; tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo.

Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo kêu gọi người dân và du khách hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, không xả rác ra biển, thực hành du lịch có trách nhiệm, không xâm hại rạn san hô.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình

Góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ đại dương, chương trình có sự đồng hành của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê cùng ba đại sứ chương trình gồm Hoa hậu Trái Đất 2018 Nguyễn Phương Khánh, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo, Á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 Đặng Thanh Ngân và nhiều văn nghệ sĩ.

Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh kỳ vọng sự đồng hành của đội ngũ nghệ sĩ sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, để mỗi chuyến đi của du khách đến Côn Đảo gắn với trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên.

Hoa hậu H'Hen Niê cùng tham hoạt động ra quân làm sạch bãi biển

Hoa hậu H'Hen Niê cũng chia sẻ mong muốn tiếp nối hành trình trồng rừng trên đất liền bằng việc góp sức phục hồi rạn san hô tại Côn Đảo, lan tỏa thói quen giảm sử dụng túi ni-lông và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Tiếp nối lễ phát động là hoạt động ra quân làm sạch bãi biển, nuôi cấy phục hồi rạn san hô theo quy trình khoa học, với sự tham gia của lực lượng vũ trang, văn nghệ sĩ, tình nguyện viên và cộng đồng địa phương.

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh quyết định trao tặng toàn bộ 150 tác phẩm ảnh cùng các mô hình sinh vật biển tại triển lãm cho đặc khu Côn Đảo

Đặc biệt, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh quyết định trao tặng toàn bộ 150 tác phẩm ảnh cùng các mô hình sinh vật biển tại triển lãm cho đặc khu Côn Đảo. Sau khi triển lãm kết thúc, địa phương sẽ tiếp nhận, lưu giữ và tiếp tục sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng.

Thông qua chương trình, TP. Hồ Chí Minh hướng đến đưa công tác bảo vệ môi trường biển trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn đa dạng sinh học, gìn giữ những giá trị thiên nhiên và tạo nền tảng phát triển du lịch bền vững tại Côn Đảo.