TP. Hồ Chí Minh: Lan tỏa tình yêu biển, đảo qua cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vừa phối hợp với các cơ quan, đơn vị TP. Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027, đồng thời ký kết các chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Chương trình phối hợp

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu trường học, xã, phường trên địa bàn thành phố. Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Sinh Nhật Tân; Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Đại tá Trần Xuân Lương; Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, Đại tá Lê Văn Tú cùng đại diện các sở, ngành.

Năm học 2026 - 2027, cuộc thi dành cho 84.828 học sinh thuộc 31 trường trung học cơ sở tại 7 xã, 7 phường của thành phố. Nội dung tập trung tìm hiểu lịch sử, địa lý, pháp luật về biển, đảo Việt Nam; bảo vệ chủ quyền, môi trường biển; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cùng kiến thức phòng, chống ma túy, bạo lực học đường.

Cuộc thi gồm 4 vòng, từ cấp cụm xã, phường, đặc khu đến cấp thành phố, khu vực và chung kết toàn quốc. Vòng trực tuyến diễn ra từ ngày 9 - 15/11; vòng trực tiếp cấp cụm dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026, vòng cấp thành phố vào tháng 1/2027.

Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, Đại tá Lê Văn Tú phát biểu tại hội nghị

Năm học trước, cuộc thi tại TP. Hồ Chí Minh thu hút 46.404 học sinh thuộc 57 trường trung học cơ sở tham gia, đạt 99,69% số học sinh thuộc diện dự thi. Đội Sóng Biển của thành phố giành giải Nhất chung kết khu vực 4 và giải Nhì chung kết toàn quốc.

Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, Đại tá Lê Văn Tú nhấn mạnh, cuộc thi góp phần lan tỏa tình yêu biển, đảo, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong thế hệ trẻ. Đồng thời, đề nghị các địa phương, nhà trường phối hợp tổ chức cuộc thi thiết thực, an toàn, khuyến khích học sinh tự nguyện tham gia và quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo và chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị

Nội dung trọng tâm là phổ biến pháp luật, phòng, chống khai thác IUU; hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường biển và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh chương trình phối hợp tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo và tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Hai bên sẽ tăng cường hoạt động trải nghiệm tại đơn vị Cảnh sát biển, giáo dục kỹ năng sống, bảo vệ môi trường và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao kết quả hoạt động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đặc biệt là ý nghĩa của các chương trình phối hợp trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, mở rộng không gian đô thị hướng biển.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, chú trọng phòng, chống khai thác IUU gắn với bảo đảm sinh kế bền vững.

Đồng thời, mở rộng hoạt động giáo dục, trải nghiệm về biển, đảo trong trường học, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc cho thế hệ trẻ.