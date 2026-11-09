TP Hồ Chí Minh: Lan tỏa tình yêu biển, đảo đến với gần 85.000 học sinh

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đến các điểm cầu trường học, xã, phường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị ký kết.

Năm học 2026 - 2027, cuộc thi được tổ chức dành cho 84.828 học sinh thuộc 31 trường THCS trên địa bàn 7 xã và 7 phường của TP Hồ Chí Minh. Nội dung tập trung vào kiến thức lịch sử, địa lý, pháp luật về biển, đảo Việt Nam; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); bảo vệ chủ quyền, môi trường biển; truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cùng các kiến thức về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường.

Cuộc thi gồm 4 vòng: cấp cụm xã, phường, đặc khu; cấp thành phố; cấp khu vực và chung kết toàn quốc. Vòng thi trực tuyến diễn ra từ ngày 9 đến 15/11; vòng thi trực tiếp cấp cụm dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026 và vòng cấp thành phố vào tháng 1/2027.

Trong năm học 2025 - 2026, cuộc thi tại TP Hồ Chí Minh thu hút 46.404 học sinh thuộc 57 trường THCS tham gia. Đội Sóng Biển đã giành giải Nhất vòng Chung kết khu vực 4 và giải Nhì Chung kết toàn quốc.

Trong khuôn khổ hội nghị, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã ký kết chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh về tuyên truyền biển, đảo và thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; đồng thời ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố chương trình phối hợp tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo và tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh chương trình phối hợp.

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo và Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, nhấn mạnh cuộc thi và các chương trình phối hợp góp phần lan tỏa tình yêu biển, đảo; nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức phòng, chống khai thác IUU và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nhất là đối với thế hệ trẻ; qua đó góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân trên biển, tăng cường đoàn kết quân dân.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu.

Đại tá Lê Văn Tú đề nghị các sở, ngành, địa phương và nhà trường tiếp tục phối hợp tổ chức cuộc thi thiết thực, an toàn, khuyến khích học sinh tự nguyện tham gia; đồng thời quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đổi mới công tác tuyên truyền về biển, đảo; nâng cao hiệu quả các chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” và cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Thành phố cũng cần tăng cường tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU gắn với bảo đảm sinh kế bền vững cho ngư dân, mở rộng các hoạt động giáo dục, trải nghiệm về biển, đảo trong trường học.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội nghị.

Thông qua các chương trình phối hợp, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biển, đảo, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển.