Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026) và 50 năm xây dựng, phát triển Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh (15/1/1977 – 15/1/2027), Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với các tổ chức, hiệp hội và chính quyền địa phương tổ chức Festival Nhân ái 2026 tại khu vực Vũng Tàu.

Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh trao tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Hội CTĐ TP. HCM

Đây là lần đầu tiên Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức festival chuyên biệt về hoạt động nhân ái, nhằm giới thiệu những mô hình nhân đạo, kết nối nguồn lực xã hội và khuyến khích cộng đồng tham gia hoạt động thiện nguyện.

Trong hai ngày 17–18/11, chương trình triển khai 29 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu tại 29 xã, phường thuộc khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây, dự kiến thu hút khoảng 870 học viên. Hoạt động nhằm nâng cao khả năng ứng phó ban đầu khi xảy ra tai nạn, sự cố hoặc thiên tai.

Cùng thời gian, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình – Phiên chợ 0 đồng” được tổ chức tại phường Vũng Tàu, xã Xuân Sơn và xã Xuyên Mộc, với 30 xe bán tải trao 600 phần quà, tổng trị giá 510 triệu đồng.

Mỗi phần quà trị giá 850.000 đồng, gồm 200.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 650.000 đồng. Ban Tổ chức còn bố trí 20 xe cắt tóc miễn phí lưu động phục vụ người dân; tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện tại phường Vũng Tàu, phấn đấu tiếp nhận ít nhất 500 đơn vị máu.

Điểm nhấn của Festival là chương trình đi bộ đồng hành “Mỗi bước chân, một tấm lòng nhân ái” vào sáng 19/11 tại Công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu.

Chương trình dự kiến thu hút khoảng 10.000 người tham gia, gồm học sinh, sinh viên, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, đại diện doanh nghiệp và người dân. Hành trình dài khoảng 2km, xuất phát và kết thúc tại Công viên Bãi Sau.

Thông qua hoạt động, Ban Tổ chức đặt mục tiêu vận động ít nhất 10.000 suất quà Tết, mỗi suất trị giá một triệu đồng, dành tặng người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2027.

Sau chương trình đi bộ, hoạt động diễn tập cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu nạn nhân đuối nước được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng ứng phó tình huống khẩn cấp.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố dự kiến ra mắt 30 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu tại cộng đồng. Đến thời điểm công bố chương trình, Hội đã vận động được 155 bộ dụng cụ sơ cấp cứu, tổng trị giá 232,5 triệu đồng, phục vụ công tác ứng phó tai nạn, thiên tai và thảm họa tại cơ sở.

Bên cạnh những hoạt động cộng đồng, Festival Nhân ái 2026 hướng đến mục tiêu kết nối nguồn lực xã hội, mở rộng khả năng hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết sắp tới.

Theo Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh, các cấp Hội phấn đấu chăm lo 40.000 phần quà Tết dành tặng người có hoàn cảnh khó khăn và những nhóm dễ bị tổn thương.

Đến thời điểm công bố chương trình, cấp thành phố đã vận động các tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ 7.000 phần quà, tổng trị giá 7 tỷ đồng. Các cơ sở Hội và đơn vị trực thuộc vận động được gần 30.000 phần quà, trị giá trên 20 tỷ đồng.

Đây là nguồn lực quan trọng để triển khai hoạt động chăm lo Tết, thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng trong công tác an sinh xã hội.

Tại Festival, không gian kết nối nhân ái được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện giới thiệu chương trình, đăng ký tham gia tình nguyện và đóng góp nguồn lực.

Việc hỗ trợ có thể thực hiện bằng kinh phí, hàng hóa, nhu yếu phẩm, trang thiết bị hoặc dịch vụ phù hợp với điều kiện từng đơn vị. Hội Chữ thập đỏ thành phố xác định việc tiếp nhận, phân bổ nguồn lực phải bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch và hướng đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Thông qua Festival Nhân ái 2026, thành phố kỳ vọng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội, chuyển sự đồng hành của cộng đồng thành những hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần giúp người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Đinh Mùi 2027 ấm áp, nghĩa tình.