TP. Hồ Chí Minh: Lan tỏa những tấm gương nhà giáo tiêu biểu dịp 20/11

Theo Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Khánh Bảo, ngành Giáo dục thành phố đã chuẩn bị nhiều hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tập trung ghi nhận đóng góp của các thế hệ nhà giáo, biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, quản lý giáo dục.

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Khánh Bảo tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thạc Hiếu

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức xét chọn thông qua hội đồng, đề xuất UBND thành phố vinh danh 50 nhà giáo tại Giải thưởng Võ Trường Toản và Giải thưởng Trần Đại Nghĩa. Đây là hoạt động nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, Sở đề xuất 10 cá nhân tham gia chương trình tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ diễn ra ngày 18/11 tại Hội trường Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ chương trình, ngành Giáo dục dự kiến tổ chức triển lãm giới thiệu những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, thành tựu nổi bật cùng phong trào đổi mới, phát triển giáo dục của thành phố.

Hoạt động không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của ngành Giáo dục mà còn góp phần khẳng định vai trò của đội ngũ nhà giáo trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Theo Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Trần Khánh Bảo, những hoạt động kỷ niệm năm nay hướng đến lan tỏa tinh thần tận tụy, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, qua đó khuyến khích thầy cô tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Cùng với hoạt động vinh danh, TP. Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, chúc mừng những nhà giáo có nhiều đóng góp cho ngành Giáo dục nhân dịp 20/11.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp danh sách 56 cá nhân, trình Thường trực UBND thành phố xem xét tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng. Danh sách gồm những nhà giáo nguyên là lãnh đạo thành phố; nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương (cũ), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) qua các thời kỳ; Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cùng những nhà giáo tiêu biểu, tâm huyết với nghề.

Dự kiến, các đoàn công tác có sự tham gia của lãnh đạo thành phố, đại diện sở, ban, ngành và Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trực tiếp đến thăm hỏi, chúc mừng những nhà giáo trong dịp kỷ niệm.

Ngoài ra, theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo, hai đoàn công tác sẽ đến thăm 8 tập thể và 8 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tại ba khu vực trên địa bàn thành phố.

Ở cấp cơ sở, nhiều trường học tổ chức họp mặt, giao lưu, tri ân thầy cô, đồng thời phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Một số trường trung học phổ thông kết hợp tổ chức kỷ niệm 35 năm, 45 năm, 55 năm và 65 năm thành lập, tạo không khí sôi nổi trong toàn ngành.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của đội ngũ nhà giáo qua các thời kỳ mà còn là dịp khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục.

Thông qua chuỗi hoạt động tri ân, tôn vinh, ngành Giáo dục TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề giáo, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nỗ lực đổi mới, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố.