TP Hồ Chí Minh lan tỏa nghĩa tình, giữ gìn bản sắc khu dân cư

Hoạt động chăm lo tại khu dân cư góp phần động viên các em học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Gắn kết cộng đồng

Ngày 8/11, nhiều khu dân cư tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”. Các hoạt động biểu dương điển hình, trao quà, học bổng và đăng ký công trình thi đua đã lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Ghi nhận của phóng viên tại phường Tăng Nhơn Phú, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày văn hoá Việt Nam diễn ra tại khu phố 33 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Các khu phố ôn lại truyền thống 96 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phát động thi đua năm 2027.

Các khu phố trao bảng tài trợ chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn và trao giấy khen cho các đơn vị , cá nhân đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Bà Đỗ Thị Vui, ngụ ở khu phố 33, phường Tăng Nhơn Phú (TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Tôi vui khi ngày hội vừa có hoạt động giao lưu, vừa quan tâm đến những gia đình còn khó khăn. Những phần quà, sự động viên giúp bà con cảm nhận rõ tình cảm của khu phố. Tôi mong người dân tiếp tục cùng nhau giữ vệ sinh, bảo đảm an ninh, nhắc nhở con cháu sống có trách nhiệm và giúp đỡ hàng xóm khi cần. Ngày hội sẽ ý nghĩa hơn nếu tinh thần đoàn kết được tiếp nối trong sinh hoạt hằng ngày, để mỗi người đều thấy gần gũi, yên tâm tại nơi mình sinh sống”.

Đại diện khu phố 33 , phường Tăng Nhơn Phú trao quà chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày văn hoá Việt Nam.

Tương tự, tại khu phố 13, phường Bình Thạnh, Ngày hội đại đoàn kết và Ngày văn hoá Việt Nam diễn ra cùng một ngày còn là dịp để người dân nhìn lại những đóng góp trong xây dựng khu dân cư, đồng thời gặp gỡ, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. Những gia đình văn hóa tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt được vinh danh đã góp thêm động lực để người dân chung sức xây dựng địa phương.

Ông Nguyễn Tiến Thảo, ngụ ở phường Bình Thạnh, cho biết: “Điều tôi mong ở ngày hội là bà con có thêm dịp gặp gỡ, hiểu nhau và cùng bàn những việc cần làm cho khu phố. Một tuyến hẻm sạch, một gia đình khó khăn được giúp đỡ hay một học sinh có thêm điều kiện đến trường đều cần sự chung tay. Tôi mong các hoạt động nghĩa tình được duy trì thường xuyên, để ai cần hỗ trợ cũng được quan tâm. Khi mỗi gia đình góp một việc nhỏ, khu dân cư sẽ thêm gắn bó, người dân cũng thấy mình có trách nhiệm hơn với cộng đồng”.

Đông đảo người dân phường Phú Nhuận tham gia các hoạt động ý nghĩa tại Ngày văn hoá Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, khu phố 13 phường Bình Thạnh cũng vinh danh 15 gia đình văn hóa tiêu biểu, biểu dương 12 gương “Người tốt, việc tốt”. Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng đã trao quà hỗ trợ các hộ khó khăn; phường Bình Thạnh trao quà, học bổng cho người dân, học sinh.

Phường Bình Thạnh tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trong Ngày Văn hoá Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng trong dịp này, người dân đăng ký thực hiện các công trình thi đua đại đoàn kết; đồng thời khu phố khánh thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh số với chủ đề “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Bình Hòa - Mạch nguồn di sản” góp phần đưa hoạt động tìm hiểu văn hóa, lịch sử đến gần cộng đồng.

Nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá

Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh, cho biết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giúp người dân thêm trân quý tình làng, nghĩa xóm và sự gắn bó giữa những người cùng chung sống trên một địa bàn. Sức mạnh đoàn kết được vun đắp từ những điều bình dị như lời hỏi thăm, sự sẻ chia lúc khó khăn, việc làm tốt cho cộng đồng và trách nhiệm với nơi mình sinh sống.

Khu phố 13 phường Bình Thạnh khánh thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh số, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần người dân.

Từ ý nghĩa đó, ông Tuất mong mỗi gia đình, tổ dân phố, chi hội, đoàn thể cùng đăng ký một việc làm tốt, một phần việc có ích. Những đóng góp cụ thể sẽ giúp tinh thần ngày hội được tiếp nối trong đời sống thường ngày. Việc xây dựng khu dân cư nghĩa tình cần bắt đầu từ sự chủ động của từng người, từng gia đình, cùng quan tâm đến hàng xóm và chung tay giải quyết những vấn đề của cộng đồng.

Tham gia ngày hội tại cơ sở, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, cũng đánh giá cao những mô hình thiết thực được triển khai tại liên khu phố 5, 6, 7, 8, phường Phú Nhuận.

Hiện các khu phố triển khai khá nhiều công trình thiết thực như: Công trình camera an ninh tại hẻm Đặng Văn Ngữ góp phần giữ gìn trật tự; chương trình “Nâng bước em tới trường” hỗ trợ học sinh; “Hạt gạo nghĩa tình” và hoạt động trao thẻ bảo hiểm y tế nhằm giúp người khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Các mô hình cho thấy sự chung sức của cộng đồng có thể đáp ứng nhiều nhu cầu, từ an ninh, giáo dục đến chăm sóc sức khỏe. Mỗi hoạt động gắn với một vấn đề cụ thể, qua đó đưa phong trào thi đua đến gần đời sống người dân.

Những phần quà nghĩa tình thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của khu phố, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong nhân dân.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc địa phương phát huy dân chủ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả chăm lo an sinh xã hội. Việc khuyến khích người dân phát huy vai trò chủ thể sẽ tạo thêm sự đồng thuận, huy động nguồn lực xây dựng địa phương.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, tại TP Hồ Chí Minh, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày văn hoá Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã được triển khai từ đầu tháng 11 đến ngày 30/12 và được triển khai, rộng khắp tại 168 phường, xã, đặc khu. Các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao diễn ra tại nhà hát, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, khu dân cư, trường học, khu công nghiệp và cơ sở lưu trú du lịch.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, việc triển khai trên quy mô toàn thành phố gắn với điều kiện, nhu cầu từng địa bàn nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa của người dân. Thành phố cũng khuyến khích văn nghệ sĩ, nghệ nhân, tổ chức, cá nhân và cộng đồng chung tay tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc từ cơ sở.

Theo ông Tuấn, các hoạt động hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khơi dậy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của mỗi người dân. Khi người dân được tham gia, đóng góp và thụ hưởng, những giá trị văn hóa có thêm điều kiện lan tỏa, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển của Thành phố.