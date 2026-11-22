Tối 21/11, tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong bày tỏ niềm vui, tự hào khi thành phố tiếp tục được đón tiếp các đoàn thể thao từ khắp mọi miền Tổ quốc về tham dự ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

TP. Hồ Chí Minh Lan tỏa hình ảnh năng động, nghĩa tình từ ngày hội thể thao toàn quốc

Theo Chủ tịch UBND thành phố, 20 năm sau Đại hội lần thứ V năm 2006, TP. Hồ Chí Minh một lần nữa vinh dự là địa phương đăng cai chính. Cuộc hội ngộ càng thêm ý nghĩa khi thành phố đã trải qua chặng đường phát triển mạnh mẽ, với nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội.

Từ những đại lộ, cây cầu, tuyến Metro số 1, khu đô thị mới đến các trung tâm công nghiệp, thương mại, khoa học và công nghệ cùng hệ thống cảng biển hiện đại, thành phố không ngừng đổi mới diện mạo, khẳng định vai trò một cực tăng trưởng, trung tâm sáng tạo và hội nhập quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, việc hợp nhất TP. Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2025 đã mở rộng không gian phát triển, kết nối đô thị năng động, vùng công nghiệp phát triển với cửa ngõ kinh tế biển giàu tiềm năng. Đây không chỉ là bước chuyển về quy mô mà còn mở ra tầm nhìn, động lực mới để thành phố tiếp tục vươn xa.

Giữa nhịp phát triển ấy, TP. Hồ Chí Minh luôn trân trọng những giá trị làm nên bản sắc riêng: năng động trong tư duy, sáng tạo trong hành động và nghĩa tình trong cách sống.

Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Cùng với những chuyển biến về kinh tế - xã hội, phong trào thể dục, thể thao ngày càng lan tỏa. Nhiều thế hệ vận động viên thành phố đã đóng góp những thành tích đáng tự hào trên các đấu trường quốc gia, quốc tế.

Việc tiếp tục đăng cai Đại hội là dịp để TP. Hồ Chí Minh giới thiệu diện mạo mới, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm trong sự phát triển chung của thể thao Việt Nam.

Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong khẳng định, được đón tiếp Đại hội là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm của thành phố.

Để phục vụ ngày hội thể thao lớn nhất cả nước, thành phố đã phối hợp với Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị nỗ lực chuẩn bị điều kiện thi đấu, công tác đón tiếp, bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: “Với Thành phố, thành công của Đại hội không chỉ được đo bằng những tấm huy chương hay kỷ lục mới, mà còn bằng sự chu đáo trong tổ chức, tinh thần đoàn kết và những tình cảm tốt đẹp đọng lại trong lòng mỗi người tham dự”.

Lễ diễu hành của đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh tại lễ khai mạc

Quan điểm này cho thấy, bên cạnh chất lượng chuyên môn và thành tích thi đấu, TP. Hồ Chí Minh còn chú trọng những giá trị văn hóa, tinh thần giao lưu, gắn kết giữa các địa phương, tạo ấn tượng tốt đẹp với vận động viên, đại biểu và người hâm mộ.

Với vai trò địa phương đăng cai chính, thành phố mong muốn các đoàn thể thao, khách quý, bên cạnh những cuộc tranh tài sôi nổi, sẽ có dịp cảm nhận một TP. Hồ Chí Minh hiện đại nhưng gần gũi, giàu khát vọng, chân thành và hiếu khách.

Chủ tịch UBND thành phố cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương, ngành cùng những lực lượng tham gia phục vụ Đại hội.

Sau 20 năm trở lại vai trò đăng cai chính, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không chỉ là dịp để TP. Hồ Chí Minh khẳng định năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ. Qua đó, lan tỏa tinh thần thể thao, sự đoàn kết và những giá trị nghĩa tình đến bạn bè, người dân trên cả nước.