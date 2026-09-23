TP Hồ Chí Minh lan tỏa hào khí Nam Bộ kháng chiến trong cộng đồng

Nghi thức thắp đuốc “Hào khí Nam Bộ” mở đầu chương trình tại phường Bình Thạnh.

Ngày 23/9, Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và Đoàn Thanh niên phường Bình Thạnh phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Tiếp bước hào khí Nam Bộ kháng chiến”, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2026). Chương trình thu hút cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và người dân trên địa bàn tham dự.

Thiếu tá Hồ Quang Việt ôn lại truyền thống Ngày Nam Bộ kháng chiến tại chương trình.

Nghi thức thắp đuốc “Hào khí Nam Bộ” mở đầu đêm giao lưu. Tiếp đó, các tiết mục văn hoá - văn nghệ với chủ đề: Nam Bộ kháng chiến, Tiếp bước lên đàng, Sài Gòn quật khởi, Ước mơ người chiến sĩ và Hát mãi khúc quân hành. Những tiết mục này lần lượt gợi lại những năm tháng đấu tranh bảo vệ đất nước, đồng thời thể hiện tinh thần tiếp nối của thế hệ hôm nay. Việc kết hợp nghi thức tưởng niệm với biểu diễn văn nghệ giúp chương trình có hình thức gần gũi, để người dân cùng ôn lại một dấu mốc lịch sử.

Mỗi địa phương tổ chức một hoạt động văn văn nghệ ý nghĩa để kỉ niệm 81 năm Ngày Nam bộ kháng chiến.

Các tiết mục văn nghệ tái hiện tinh thần đấu tranh của quân và dân Nam Bộ.

Thiếu tá Hồ Quang Việt, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Thạnh, cho biết dịp kỷ niệm là cơ hội tưởng nhớ, tri ân các thế hệ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Theo ông, phát huy truyền thống “Thành đồng Tổ quốc”, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và người dân địa phương cần tiếp tục đoàn kết, có trách nhiệm trong công việc và đời sống, cùng xây dựng phường Bình Thạnh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân phường Bình Thạnh dự chương trình kỷ niệm 81 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến.

Hoạt động tại phường Bình Thạnh nằm trong chuỗi kỷ niệm được TP Hồ Chí Minh triển khai ở cấp Thành phố và cơ sở. Theo kế hoạch của UBND Thành phố, triển lãm kỷ niệm 81 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến diễn ra từ ngày 20 đến 30/9 tại khu vực đường Đồng Khởi và Công viên Chi Lăng. Thành phố cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan; phối hợp tổ chức thông tin về ngày lịch sử này trước, trong và sau đợt kỷ niệm.

Các hoạt động diễn ra nhằm khởi dậy tình yêu quê hương - đất nước trong thế hệ trẻ.

Ở các phường, xã và đặc khu, UBND Thành phố cũng đồng loạt tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa và chương trình văn nghệ phục vụ người dân trong ngày 23/9. Cách triển khai này đưa hoạt động kỷ niệm đến nhiều địa bàn, tạo điều kiện để mỗi địa phương lựa chọn hình thức phù hợp với cộng đồng.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, các hoạt động hướng đến lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến được triển khai tại cấp cơ sở là hoạt động thường xuyên nhằm tưởng nhớ những người đi trước, nhưng cũng nhắc thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp bước cha anh, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Quan điểm này tiếp tục được thể hiện qua kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm năm nay, từ triển lãm cấp Thành phố đến chương trình phục vụ người dân tại cơ sở.