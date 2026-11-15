TP Hồ Chí Minh kỳ vọng nhà giáo trẻ tiên phong đổi mới giáo dục

Ngày 15/11, tại Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2026. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), đồng thời ghi nhận những đóng góp của đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Thành phố.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại Lễ tuyên dương.

Năm 2026, ban tổ chức tiếp nhận 1.645 hồ sơ giới thiệu từ 158 đơn vị, 349 trường học trên địa bàn Thành phố. Qua quá trình xét chọn, thẩm định, có 1.113 nhà giáo trẻ được công nhận danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2026.

Trong đó, khối mầm non có 228 nhà giáo; khối tiểu học và trung học cơ sở có 738 nhà giáo; khối trung học phổ thông có 81 nhà giáo và khối đại học, cao đẳng có 66 nhà giáo.

Các cá nhân được ghi nhận là những điển hình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có nhiều sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục. Nhiều nhà giáo còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên trong học tập và rèn luyện.

Đáng chú ý, có 193 nhà giáo trẻ đạt danh hiệu này hai lần liên tục vào năm 2024 và 2026, được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn và phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trẻ.

Đại diện lãnh đạo Thành phố, Thành Đoàn tặng bằng khen cho các nhà giáo trẻ.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đánh giá cao những nỗ lực của Thành Đoàn trong việc duy trì, phát triển phong trào “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” suốt hơn 18 năm qua. Phong trào đã tạo môi trường để giáo viên, giảng viên trẻ rèn luyện, sáng tạo và cống hiến, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề giáo.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, vai trò của người thầy càng trở nên quan trọng. Người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải là tấm gương về đạo đức, lối sống, không ngừng học tập, cập nhật tri thức mới và định hướng tư duy cho học sinh. Công nghệ có thể hỗ trợ việc truyền đạt kiến thức nhưng không thể thay thế vai trò của người thầy.

“Lãnh đạo Thành phố kỳ vọng đội ngũ nhà giáo trẻ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tiên phong đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp, hiệu quả; lấy sự tiến bộ của người học, của học sinh làm thước đo, lấy tình yêu nghề và trách nhiệm với học sinh làm động lực để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, cống hiến và những giá trị tốt đẹp của nghề giáo”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” được phát động từ năm 2008. Qua 18 năm triển khai, hoạt động đã góp phần phát hiện, biểu dương và nhân rộng những điển hình nhà giáo trẻ có thành tích tốt trong công tác chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động xã hội tại cơ sở giáo dục.

Các thầy cô giáo trẻ được tuyên dương năm 2026.

Năm 2026, trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian đô thị, kinh tế, văn hóa và giáo dục được mở rộng sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc kết nối và phát huy vai trò đội ngũ nhà giáo trẻ có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn, sáng tạo.

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ được kỳ vọng tiếp tục phát huy lợi thế về khả năng tiếp cận khoa học công nghệ, chủ động nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy; qua đó không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn góp phần hình thành năng lực tư duy, khả năng sáng tạo và kỹ năng thích ứng cho học sinh, sinh viên.

Việc ghi nhận, nhân rộng những tấm gương nhà giáo trẻ tiêu biểu cũng góp phần tạo động lực để đội ngũ giáo viên, giảng viên không ngừng học tập, rèn luyện, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào mục tiêu xây dựng nền giáo dục TP Hồ Chí Minh phát triển hiện đại, chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.