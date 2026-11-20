Sự phát triển của thương mại điện tử đang làm thay đổi phương thức kinh doanh, tiếp thị và phân phối hàng hóa. Từ website bán hàng, mạng xã hội đến những sàn giao dịch trực tuyến, doanh nghiệp có thêm nhiều kênh tiếp cận khách hàng, từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh mà không bị giới hạn bởi không gian địa lý.

Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Hùng

Tuy nhiên, cùng với cơ hội phát triển, hoạt động kinh doanh trên môi trường số cũng đặt ra yêu cầu chấp hành đầy đủ quy định pháp luật, đặc biệt đối với việc thiết lập, vận hành website thương mại điện tử, cung cấp thông tin sản phẩm và thực hiện trách nhiệm với người mua.

Theo Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Hùng, doanh nghiệp cần xác định đúng tính chất, chức năng website đang sử dụng để thực hiện những nghĩa vụ pháp lý tương ứng.

Theo đó, cần phân biệt website giới thiệu thông tin doanh nghiệp, sản phẩm với website có chức năng thương mại điện tử; đồng thời xác định rõ hoạt động bán hàng trực tiếp hay cung cấp môi trường để những chủ thể khác tiến hành giao dịch.

Việc phân loại đúng loại hình hoạt động là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký theo quy định khi thuộc diện áp dụng, tránh nhầm lẫn giữa những hình thức hiện diện trực tuyến khác nhau.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần công khai, minh bạch thông tin về chủ thể kinh doanh, hàng hóa, giá bán, điều kiện giao dịch, phương thức thanh toán, vận chuyển và chính sách đổi trả. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, việc bán hàng qua môi trường số không thay thế những yêu cầu pháp lý chuyên ngành.

Một nội dung quan trọng khác là trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm phải rõ ràng, chính xác; doanh nghiệp cần thực hiện đúng cam kết với khách hàng, có phương thức tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại phù hợp.

Việc tuân thủ quy định về thuế, hóa đơn, khuyến mại trực tuyến cũng cần được doanh nghiệp quan tâm ngay từ khi xây dựng mô hình kinh doanh, thay vì chỉ xử lý khi phát sinh vướng mắc.

Không chỉ là kênh bán hàng, thương mại điện tử đang trở thành phương thức giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, xây dựng thương hiệu và phát triển quan hệ trực tiếp với người tiêu dùng.

Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh kinh doanh trên nền tảng số, chú trọng minh bạch thông tin, tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Việc kết hợp website, sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội và những công cụ tiếp thị số tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai mô hình kinh doanh đa kênh, chủ động quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng.

Tuy nhiên, mở rộng thị trường trên nền tảng số đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ đầu tư công nghệ mà còn phải chú trọng chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, thông tin sản phẩm và trách nhiệm sau bán hàng.

Đặc biệt, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính xác thực của thông tin và độ tin cậy của người bán, minh bạch hoạt động kinh doanh chính là yếu tố góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo định hướng phát triển thương mại điện tử TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2026–2030, thành phố chú trọng thúc đẩy thương mại điện tử xanh, thương mại điện tử xuyên biên giới, phát triển hệ thống logistics và ứng dụng mô hình kinh doanh đa kênh.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, từng bước tiếp cận khách hàng ngoài địa bàn, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả cơ hội này, doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu quy định của từng kênh phân phối, hoàn thiện quy trình quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực xử lý giao dịch trực tuyến.

Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, việc hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời từ cơ quan quản lý có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế rủi ro, tạo môi trường kinh doanh minh bạch.

Phát triển thương mại điện tử vì vậy không chỉ được nhìn nhận qua số lượng gian hàng hay khả năng mở rộng doanh số, mà còn gắn với chất lượng hoạt động kinh doanh, mức độ tuân thủ pháp luật và niềm tin của người tiêu dùng.

Khi trách nhiệm pháp lý được thực hiện nghiêm túc, doanh nghiệp sẽ có nền tảng vững chắc hơn để khai thác lợi thế công nghệ, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường trên môi trường số.