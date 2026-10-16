TP Hồ Chí Minh kiện toàn lãnh đạo Liên đoàn Lao động

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phiên đột xuất để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch.

Tại hội nghị, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, trình bày tờ trình về phương án nhân sự. Ban Chấp hành tiến hành bỏ phiếu, bầu ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau kiện toàn, lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh gồm Chủ tịch Võ Khắc Thái và các Phó Chủ tịch: ông Phùng Thái Quang, bà Nguyễn Kim Loan, bà Lê Thị Kim Thúy.

Nhận nhiệm vụ sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, ông Võ Khắc Thái khẳng định sẽ nỗ lực lãnh đạo tổ chức Công đoàn Thành phố thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh vào chiều 16/10.

Ông Võ Khắc Thái sinh năm 1967, quê tỉnh Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp; có trình độ cử nhân hành chính, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND Quận 3; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 3. Năm 2020, ông giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 7.

Sau đó, ông được điều động giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Sau ngày 1/7/2025, ông giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố.

Ông Võ Khắc Thái được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Việc bầu bổ sung chức danh Chủ tịch được thực hiện sau khi ông Bùi Thanh Nhân chuyển công tác. Sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh công bố quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nhân giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, thời hạn 5 năm.

Ông Nhân nhận nhiệm vụ thay ông Dương Anh Đức, người được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP Hồ Chí Minh.