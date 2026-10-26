TP. Hồ Chí Minh kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh vai trò của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong phát triển thành phố công nghiệp thế hệ mới.

Ngày 26/10, tại Ngày Đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation Day 2026), diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới không đơn thuần là phát triển quỹ đất và hạ tầng mà quan trọng hơn là xây dựng hệ sinh thái kết nối nguồn nhân lực, trường đại học, viện nghiên cứu, vườn ươm, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Theo ông Vũ, một trong những yêu cầu trọng tâm là thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và thương mại hóa công nghệ, tạo điều kiện đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh có thêm dư địa tổ chức lại không gian sản xuất, phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số và những ngành công nghiệp mới. Trong đó, Bắc Tân Uyên và Châu Đức có tiềm năng hình thành không gian công nghiệp quy mô lớn, gắn với hạ tầng năng lượng mặt trời, điện gió ngoài khơi và hệ thống kết nối năng lượng.

Cùng với lợi thế về không gian phát triển, thành phố hiện có hơn 40 vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở ươm tạo công nghệ. Nhiều đơn vị đang chuyển sang mô hình hợp tác trực tiếp với doanh nghiệp, tập đoàn và đối tác quốc tế, lấy nhu cầu thị trường làm định hướng nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Các đại biểu tham dự Open Innovation Day 2026, trao đổi về thu hút đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI, phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng năng lượng xanh

Bà Bùi Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub cho biết, TP. Hồ Chí Minh được lựa chọn làm nơi đặt nền móng cho mô hình SoiHub nhờ lợi thế về năng lực công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và cộng đồng doanh nghiệp năng động.

Với định hướng lấy doanh nghiệp và nhu cầu thị trường làm trọng tâm, SoiHub đã kết nối, hợp tác và phát triển 50 công nghệ trong nước và quốc tế; tiếp nhận, giải quyết 15 đơn đặt hàng từ thị trường và thiết lập 20 thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ. Các chương trình tập trung vào những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, kinh tế tầm thấp, công nghiệp chế tạo và vật liệu mới.

Theo bà Hằng, để nâng cao năng lực cạnh tranh, Việt Nam không thể chỉ dựa vào thu hút đầu tư và tiếp nhận công nghệ mà cần từng bước làm chủ công nghệ, phát triển năng lực sản xuất và đội ngũ nhân lực chất lượng cao, qua đó nâng vị thế doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ở góc độ chính sách, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho rằng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực phát triển công nghiệp nội địa, đặc biệt trong những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như bán dẫn, AI và phương tiện bay không người lái (UAV).

Theo ông Lịch, TP. Hồ Chí Minh có lợi thế về hạ tầng, nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để tiên phong phát triển các ngành công nghệ chiến lược. Tuy nhiên, cần sớm hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), tháo gỡ rào cản thể chế và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm mới.

Đồng thời, chính sách phải gắn với nhu cầu thực tiễn, từ nâng cao năng lực thiết kế chip bán dẫn, ứng dụng UAV đến thúc đẩy AI và sản xuất thông minh nhằm tăng năng suất lao động.

Để hiện thực hóa định hướng này, ông Trương Minh Huy Vũ cho biết, TP. Hồ Chí Minh sẽ huy động nguồn lực từ đầu tư công, hợp tác công tư và khu vực tư nhân để phát triển hạ tầng, thu hút nhà đầu tư công nghiệp.

Thông qua Open Innovation Day 2026, thành phố kỳ vọng thúc đẩy liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư, tạo nền tảng chuyển từ lợi thế thu hút đầu tư sang năng lực làm chủ công nghệ, phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.