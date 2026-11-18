Theo số liệu thống kê đến tháng 9-2026, toàn TP Hồ Chí Minh có 10.257 cơ sở nhà, đất công thuộc diện rà soát. Trong đó, khối UBND cấp xã chiếm tỷ lệ lớn nhất với 8.626 cơ sở; khối sở, ban, ngành có 947 cơ sở; khối cơ quan đảng có 333 cơ sở. Ngoài ra, có 129 cơ sở nhà, đất do cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương.

Quyết định 7645 xác định rõ phương án xử lý đối với từng nhóm tài sản. Cụ thể, TP Hồ Chí Minh giữ lại 9.849 cơ sở để tiếp tục sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Đáng chú ý, 70 cơ sở dôi dư sẽ được chuyển đổi công năng để phục vụ các lĩnh vực thiết yếu cho người dân, bao gồm: 32 cơ sở văn hóa, 31 cơ sở giáo dục, 6 cơ sở y tế và 1 cơ sở khoa học, công nghệ.

Một góc TP Hồ Chí Minh.

Đồng thời, thành phố tiến hành thu hồi 320 cơ sở (gồm 258 cơ sở thuộc thành phố và 62 cơ sở do Trung ương chuyển giao) để quản lý tập trung và 12 cơ sở tiếp tục được nghiên cứu đề xuất phương án xử lý.

Việc ban hành Quyết định 7645 thể hiện quyết tâm cao của TP Hồ Chí Minh trong bối cảnh thành phố vừa thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của UBND thành phố là: Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, kiên quyết không để tài sản công bị bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng sai công năng. Mỗi cơ sở nhà, đất phải được xem xét, bố trí và khai thác phù hợp, trở thành nguồn lực phục vụ người dân, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững.