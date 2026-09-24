TP. Hồ Chí Minh: Kiểm tra hệ thống cây xanh tại các trường học để bảo đảm an toàn cho học sinh

Hệ thống cây xanh trước cổng Trường Tiểu học Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú. Ảnh: Quang Phương

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Hồ Chí Minh vừa phát đi Văn bản số 9999/SGDĐT-HSSV về tăng cường công tác bảo đảm an toàn hệ thống cây xanh trong mùa mưa bão tại các cơ sở giáo dục (CSGD) trên địa bàn thành phố.

Theo Sở GD-ĐT, theo dự báo của Cục Khí tượng thủy văn cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, TP. Hồ Chí Minh đang chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới cùng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, làm xuất hiện nhiều mưa giông. Đồng thời, trên Biển Đông có khả năng cao hình thành áp thấp nhiệt đới và mạnh lên thành bão, gây diễn biến thời tiết rất phức tạp.

Tại thành phố, thực tế trong đợt mưa giông và gió giật mạnh vừa qua đã xảy ra sự cố ngã đổ cây xanh nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của học sinh, sinh viên (HSSV), cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất của các CSGD.

Cây xanh trước cổng Trường Tiểu học Sông Lô (phường Đức Nhuận). Ảnh: Quang Phương

Sở GD-ĐT đề nghị Thủ trưởng các CSGD khẩn trương phối hợp với cơ quan chuyên môn tại địa phương rà soát, kiểm tra toàn diện về tình hình sinh trưởng, phát triển và khả năng đảm bảo an toàn của cây xanh tại đơn vị (rễ, thân, cành, tán lá); có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp đối với những trường hợp cây xanh có nguy cơ gãy, đổ gây mất an toàn; ưu tiên đốn hạ, thay thế ngay đối với cây đã có dấu hiệu sâu, mục, nghiêng, bộ rễ bị tổn hại nghiêm trọng.

Các CSGD có nhu cầu trồng cây xanh trong khuôn viên cần liên hệ các đơn vị chuyên ngành có chuyên môn để tư vấn về chủng loại cây phù hợp để trồng; có sự kiểm tra, đánh giá, xử lý định kỳ nhằm phát hiện kịp thời những cây nguy hiểm.

Các CSGD xây dựng kế hoạch phối hợp cơ quan chuyên môn tại địa phương rà soát kiểm tra định kỳ cây xanh trong trường học hàng năm, đặc biệt vào đầu năm học mới và trước mùa mưa bão (hoàn thành trước ngày 30/8 đối với đợt đầu năm học và trước ngày 30/4 đối với đợt trước mùa mưa bão). Công tác tự kiểm tra của đơn vị thực hiện thường xuyên tại đơn vị; cây xanh nằm trong khuôn viên trường học (đặc biệt là cây có kích thước lớn, cây cổ thụ) phải phối hợp đơn vị chuyên ngành chăm sóc, cắt tỉa đúng kỹ thuật để vừa đảm bảo an toàn nhưng vẫn đảm bảo sinh trưởng của cây.

Sở GD-ĐT yêu cầu các CSGD phối hợp với cơ quan chuyên môn tại địa phương khẩn trương rà soát, thay thế cây xanh tại trường không được phép trồng theo quy định. Hướng dẫn học sinh về các quy tắc an toàn trong mùa mưa bão khi sinh hoạt, vui chơi nơi có nhiều cây xanh, đặc biệt là cây có kích thước lớn, cây cổ thụ; tuyệt đối không trú mưa, trú nắng dưới gốc cây to, không leo trèo, tụ tập vui chơi gần gốc cây trong thời điểm mưa giông, gió lớn.