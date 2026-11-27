Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết, để bảo đảm chất lượng nguồn thực phẩm cung cấp cho người dân, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm soát từ vật tư nông nghiệp đầu vào, vùng trồng, trang trại chăn nuôi đến hoạt động vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm.

Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng

Cùng với tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức 115 lớp tập huấn với hơn 4.700 lượt người tham dự, tập trung nâng cao kiến thức về phòng, chống dịch bệnh động vật, vệ sinh thú y, kỹ thuật canh tác, quản lý mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh, sử dụng chất cấm, sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Đối với vùng sản xuất, thành phố chú trọng hướng dẫn người dân áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt, sản xuất hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học; giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh và tuân thủ thời gian cách ly trước khi thu hoạch, xuất bán.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng tăng cường hoạt động tại các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông, tuyến đường trọng điểm và cửa ngõ thành phố; kiểm soát nguồn gốc động vật, điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở giết mổ.

Đặc biệt, công tác kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất tập trung vào những địa bàn, cơ sở có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện, xử lý hoạt động giết mổ trái phép, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.

Việc lấy mẫu giám sát dư lượng hóa chất, kháng sinh và chất cấm được thực hiện định kỳ, đột xuất. Khi phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng thực hiện truy xuất nguồn gốc, ngăn chặn sản phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, do nguồn thực phẩm cung cấp cho TP. Hồ Chí Minh đến từ nhiều tỉnh, thành phố, việc kiểm soát cần gắn với tăng cường phối hợp liên địa phương, chia sẻ thông tin về dịch bệnh, nguồn gốc sản phẩm và xử lý vi phạm ngay tại nơi sản xuất.

Bên cạnh tăng cường kiểm tra, giám sát, TP. Hồ Chí Minh chú trọng phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, gắn trách nhiệm của cơ sở sản xuất với doanh nghiệp chế biến, phân phối và hệ thống tiêu thụ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp duy trì, mở rộng các mô hình liên kết chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan), Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Japfa Comfeed Việt Nam và một số doanh nghiệp khác.

Việc phát triển mô hình liên kết theo chuỗi không chỉ tạo điều kiện kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm mà còn giúp người chăn nuôi chủ động thị trường, ổn định đầu ra, hạn chế tình trạng mất cân đối cung - cầu.

Trong công tác truy xuất nguồn gốc, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở An toàn thực phẩm triển khai giám sát, nhận diện nguồn gốc thịt heo ngay tại cơ sở giết mổ.

Các lô heo sống nhập vào cơ sở giết mổ được kích hoạt vòng nhận diện; sau giết mổ, sản phẩm thịt mảnh tiếp tục được kích hoạt vòng niêm phong trước khi đưa đến chợ đầu mối. Công tác kiểm soát tại chợ đầu mối và các điểm kinh doanh do Sở An toàn thực phẩm tiếp tục thực hiện.

Đây là cơ sở để tăng cường giám sát chất lượng sản phẩm xuyên suốt chuỗi cung ứng, hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết khi phát hiện vi phạm.

Thực hiện Kế hoạch số 465/KH-UBND ngày 20/8/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2026 - 2030, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện cơ chế quản lý, ứng dụng công nghệ và kết nối dữ liệu.

Nhiều địa phương như xã Kim Long, Châu Đức, Hòa Hội, Hưng Long, Hiệp Phước, phường Bến Cát đã ban hành kế hoạch triển khai cụ thể.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh quản lý mã số vùng trồng, nhật ký sản xuất điện tử, số hóa dữ liệu cơ sở chăn nuôi, kiểm dịch và kiểm soát giết mổ, từng bước liên thông với hệ thống thông tin của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Việc kết hợp kiểm soát an toàn thực phẩm từ nguồn sản xuất với phát triển chuỗi cung ứng, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và xây dựng thị trường thực phẩm an toàn, minh bạch, bền vững.