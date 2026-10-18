TP Hồ Chí Minh kích cầu tiêu dùng du lịch, tăng thu cho ngành kinh tế mũi nhọn

Đại lộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh minh hoạ: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi được xác định là một trong những cực tăng trưởng tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị "về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới."

Đồng thời, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, ngành du lịch đang tăng tốc triển khai đa dạng giải pháp phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và kích cầu tiêu dùng du lịch.

Bám sát nền tảng chính sách

Trước bối cảnh mới, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuẩn hóa Bộ hướng dẫn sử dụng nhận diện thương hiệu “Vibrant Ho Chi Minh City” để cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đối tác sử dụng thống nhất trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố.

Bộ hướng dẫn ứng dụng hình ảnh, màu sắc, mẫu thiết kế và thông điệp trên các kênh truyền thông, giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm theo 5 nhóm chủ đề: du lịch ẩm thực; du lịch y tế; du lịch văn hóa, di sản và làng nghề; du lịch sông nước, biển đảo và sinh thái.

Với cách tổ chức theo chủ đề này, ngành du lịch Thành phố kỳ vọng làm rõ thế mạnh của du lịch tại điểm đến trên địa bàn; đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và đơn vị đồng hành lựa chọn nội dung, sản phẩm phù hợp tham gia quảng bá.

Du khách hào hứng trải nghiệm du lịch Thành phố Hồ Chí Minh bằng xe Vespa. (Ảnh minh hoạ: Mỹ Phương/TTXVN)

Để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngành du lịch Thành phố chú trọng phát triển nền tảng discoverhcmc.com và thẻ trải nghiệm điện tử “Vibrant Pass” kết nối thông tin điểm đến, hoạt động khám phá và ưu đãi của doanh nghiệp tham gia chương trình.

Từ đó, ngành cung cấp đa dạng tiện ích như tra cứu tuyến, điểm, sự kiện và dịch vụ theo sở thích; gợi ý lịch trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên thời gian lưu trú, ngân sách và nhu cầu của du khách; tích hợp thao tác quét mã QR tại điểm đến, tích lũy điểm thưởng, nhận huy hiệu và tiếp cận ưu đãi theo điều kiện của chương trình.

Những nền tảng này đồng thời cung cấp công cụ hỗ trợ đối tác theo dõi lượt tương tác, lượt check-in và thời điểm khách quan tâm, giúp doanh nghiệp du lịch-lữ hành đánh giá hiệu quả tham gia, điều chỉnh hoạt động quảng bá và tổ chức dịch vụ phù hợp.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xác định chương trình truyền thông phải gắn trực tiếp với nhiệm vụ phát triển thị trường và thúc đẩy tiêu dùng du lịch, vấn đề đặt ra là giới thiệu những thế mạnh đó thành các lựa chọn cụ thể, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách.

Cụ thể, điểm mới trong cách tiếp cận là gắn quảng bá với quá trình lựa chọn và sử dụng dịch vụ của du khách; thông tin về điểm đến được kết nối với gợi ý hành trình, hoạt động trải nghiệm và ưu đãi của doanh nghiệp trên nền tảng số… Từ đó, du khách có thể tìm hiểu, lên kế hoạch và đi đến quyết định đặt tour, đặt phòng, tham quan, mua sắm.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour (Vietluxtour), ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sự nhạy bén khi chuyển mình từ khai thác bề rộng sang chiều sâu, tối ưu hóa các điểm chạm; văn hóa-lịch sử đô thị để thu hút và giữ chân du khách dài ngày hơn.

Trong đó, chương trình truyền thông, quảng bá du lịch của Thành phố bám sát mục tiêu tăng trưởng vĩ mô và là “chất xúc tác” giúp du lịch đạt mục tiêu tăng trưởng, cũng như phù hợp với định hướng phát triển du lịch chất lượng cao của thị trường.

Với định hướng phát triển sản phẩm theo tiêu chí “chất lượng tiên phong,” Vietluxtour sẽ chủ động lồng ghép tinh thần “sống động” vào bộ sưu tập City tour ở những sản phẩm có tính dẫn dắt thị trường như tour: Biệt động Sài Gòn, Ký ức Sài Gòn-Chợ Lớn; hay trải nghiệm Water Bus được thiết kế thành chuỗi tương tác đa giác quan, biến mỗi du khách thành một đại sứ quảng bá đích thực. Riêng về truyền thông số và tận dụng thế mạnh công nghệ, Vietluxtour đang tối ưu hóa ngân sách trong lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Thành phố, lồng ghép trực tiếp thông điệp của du lịch thành phố vào những chiến dịch quảng bá tour tạo sự cộng hưởng giữa tầm nhìn của cơ quan quản lý nhà nước và năng lực thực thi của các doanh nghiệp du lịch-lữ hành; từ đó mang lại hiệu quả chuyển đổi thực tiễn cao nhất.

Huy động nguồn lực doanh nghiệp

Thực tế, sự nỗ lực, thống nhất của các cơ quan, đơn vị là nền tảng quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn. Tuy nhiên, yêu cầu của giai đoạn phát triển mới đòi hỏi du lịch Thành phố phải tiến xa hơn, từ hình thành cơ chế phối hợp và chính sách hỗ trợ sang xây dựng năng lực cạnh tranh thực chất của một điểm đến, kết nối các nguồn lực thành một hệ sinh thái, hình thành chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao hơn.

Đối với công tác truyền thông, quảng bá du lịch Thành phố, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, du lịch Thành phố phải chuyển từ xúc tiến điểm đến sang chủ động cạnh tranh để thu hút và đăng cai những sự kiện có giá trị đòi hỏi nâng cao năng lực nghiên cứu thị trường, xác định danh mục sự kiện mục tiêu, chuẩn bị hồ sơ đăng cai, thiết lập quan hệ với các hiệp hội và nhà tổ chức quốc tế; đồng thời huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu văn hóa Việt đến du khách nước ngoài. (Ảnh minh hoạ: Mỹ Phương/TTXVN)

Qua đó, ngành du lịch chuyển từ vị thế cung cấp địa điểm và dịch vụ sang chủ động lựa chọn, vận động và thu hút những sự kiện phù hợp với chiến lược phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, giai đoạn tới, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm hoàn thiện môi trường phát triển du lịch; huy động các nguồn lực phù hợp cho hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy ứng dụng công nghệ và dữ liệu; tăng cường xúc tiến quốc tế.

Cùng với đó, chính quyền Thành phố cam kết tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp phát huy vai trò chủ thể trong phát triển sản phẩm và thị trường. Do đó, Thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chủ động đầu tư, đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết. Sức cạnh tranh của du lịch Thành phố phải được hình thành từ một hệ sinh thái đủ mạnh, chuyên nghiệp và đủ khả năng tham gia vào những sự kiện có quy mô và giá trị cao.

Thống kê trong 9 tháng của năm 2026, du lịch Thành phố đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế và gần 40 triệu lượt khách nội địa; tổng thu du lịch đạt hơn 280.000 tỷ đồng. Đây là cơ sở để ngành du lịch phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả năm đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch 330.000 tỷ đồng; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của Thành phố. Đến năm 2030 yêu cầu đặt ra là nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, truyền thông, quảng bá du lịch phải hỗ trợ thu hút đúng thị trường, thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ và tạo thêm doanh thu cho doanh nghiệp. Khi du lịch tăng trưởng về cả lượng khách và giá trị thu được, ngành du lịch Thành phố mới có thể đóng góp ngày càng lớn, bền vững vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông YUN SE HUN (Tổng giám đốc Golf Twin Doves, Thành phố Hồ Chí Minh), hiện Twin Doves đã sẵn sàng chuẩn bị mọi nguồn lực tốt nhất để đồng hành cùng ngành du lịch Thành phố trong nỗ lực thúc đẩy, phát triển mạnh mẽ phân khúc khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm), cũng như một số phân khúc khách cao cấp.

Doanh nghiệp đang không ngừng nỗ lực để trở thành một đối tác đáng tin cậy, vững chắc trong chiến lược phát triển đầy tiềm năng, đáp ứng xu hướng kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái ngành của khu vực, tích hợp các giá trị kỹ thuật số và phát triển bền vững.

Một số chuyên gia đánh giá, việc triển khai Luật Phát triển đô thị và Nghị quyết số 26-NQ/TW yêu cầu ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế mới gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của ngành.

Trong đó, chương trình xúc tiến, quảng bá và kích cầu nhằm tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường là một trong những yêu cầu hàng đầu cần được ưu tiên triển khai nhằm đưa chính sách vào thực tiễn của ngành./.