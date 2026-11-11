TP Hồ Chí Minh kích cầu mua sắm cuối năm, hướng đến giao dịch 30.000 tỷ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chương trình “Shopping Season 2026 in Vibrant HCMC” tại Công viên Lam Sơn.

Tối 11/11, tại Công viên Lam Sơn, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cùng phối hợp cùng các đơn vị tổ chức lễ công bố chương trình khuyến mại tập trung “Shopping Season 2026 in Vibrant HCMC”. Đây là hoạt động cụ thể hóa chương trình tổng kích cầu “Vibrant HCMC”, mở đầu đợt cao điểm mua sắm cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết Thành phố phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, trong đó khu vực dịch vụ phải tăng 13,84%. Chương trình mua sắm cần chuyển các liên kết thương mại, du lịch, văn hóa, công nghệ và tài chính thành giao dịch, doanh thu, lợi ích thực chất cho người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, chương trình đã kết nối hơn 60 sự kiện, gần 300 sự kiện tại các phường, xã và doanh nghiệp; quy tụ hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại, hơn 5.000 điểm bán lẻ. Gần 100 chương trình khuyến mại lớn có tổng giá trị ưu đãi trên 250 tỷ đồng; các ngân hàng thương mại công bố gói tín dụng tiêu dùng trên 10.000 tỷ đồng.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ công bố .

Thành phố đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch vượt 30.000 tỷ đồng, trong đó kỳ vọng tạo thêm 10.000 – 11.000 tỷ đồng nhờ hiệu ứng kích cầu. Ông Trưởng Minh Huy Vũ cho biết, các chỉ tiêu cần được đo lường và kiểm chứng bằng dữ liệu. Doanh nghiệp nên cạnh tranh bằng chất lượng, uy tín và trải nghiệm khách hàng, đồng thời triển khai ưu đãi thực chất, sản phẩm tốt cùng dịch vụ tận tâm.

Điểm khác biệt của mùa mua sắm là liên kết “5 trong 1”, gồm mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số. Qua các nền tảng và ứng dụng của chương trình, mô hình “Một QR - Đa điểm chạm” giúp người dân, du khách tiếp cận ưu đãi, đồng thời hỗ trợ Thành phố theo dõi hiệu quả triển khai.

Ông Vũ đề nghị đưa khuyến mại đến từng phường, xã, đặc khu, khu công nghiệp, khu chế xuất, trường đại học và chợ truyền thống; ưu tiên công nhân, người lao động, sinh viên, hộ gia đình. Thành phố cam kết hỗ trợ, gỡ vướng mắc, tạo cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, tiểu thương tham gia.

Dưới góc độ địa phương hưởng ứng nhiềun hoạt động, đại diện UBND phường Sài Gòn cho biết, địa phương xác định chương trình là cơ hội phát huy lợi thế thương mại, dịch vụ gắn với du lịch. Phường tập trung vận động trung tâm thương mại, hệ thống phân phối, cơ sở lưu trú, ẩm thực triển khai ưu đãi thiết thực, liên kết sản phẩm và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, địa phương mong muốn mỗi cơ sở kinh doanh trở thành một phần trong hành trình khám phá đô thị, giúp du khách lưu lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Phường đề nghị doanh nghiệp bảo đảm chất lượng hàng hóa, minh bạch giá cả, nâng cao chất lượng phục vụ; duy trì hoạt động hưởng ứng trong mùa mua sắm cuối năm và dịp Tết. Dự kiến tháng 12/2026, phường Sài Gòn sẽ thí điểm phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ doanh nghiệp và bản đồ số kinh tế, tăng kết nối thông tin, quảng bá hoạt động kinh doanh.

Không gian giới thiệu sản phẩm tại Công viên Lam Sơn kết nối hoạt động mua sắm và trải nghiệm của người dân, du khách.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh cho biết, Hội sẽ phát động mô hình “Phụ nữ số - tiêu dùng xanh - kích cầu số”, vận động hội viên, nữ doanh nhân và tiểu thương tham gia thương mại điện tử, thanh toán số, chi tiêu thông minh. Hội hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Vibrant HCMC” và thẻ thông hành số City Pass.

Ngoài ra, Hội còn kết nối sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp, ẩm thực đặc trưng vào không gian kích cầu; vận động doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ giảm giá thực chất, minh bạch chất lượng. Mỗi cơ sở Hội tại 168 xã, phường, đặc khu phấn đấu tổ chức ít nhất một hoạt động kích cầu gắn với phiên chợ nghĩa tình, chăm lo phụ nữ nghèo, lao động khó khăn và trẻ em mồ côi.