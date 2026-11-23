Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, hoạt động du lịch thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các ngành thương mại, vận tải, lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí và bán lẻ.

Du lịch TP. Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và kinh tế thành phố

Ước tính lũy kế 11 tháng năm 2026, tổng thu du lịch đạt hơn 330.416 tỷ đồng, tăng 29,54% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch cả năm. Thành phố dự kiến đón hơn 10,2 triệu lượt khách quốc tế và gần 47,6 triệu lượt khách nội địa.

Kết quả này cho thấy sức hút của điểm đến TP. Hồ Chí Minh, đồng thời đặt ra yêu cầu khai thác hiệu quả hơn giá trị kinh tế từ lượng khách đến thành phố, thay vì chỉ tập trung gia tăng số lượt tham quan.

Theo định hướng của Sở Du lịch, ngành du lịch tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm gồm đẩy mạnh xúc tiến, thu hút khách quốc tế; kết nối dòng khách với hoạt động thương mại, văn hóa, thể thao để thúc đẩy tiêu dùng; đồng thời lan tỏa lợi ích kinh tế đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cộng đồng địa phương.

Để cụ thể hóa định hướng này, thành phố đang triển khai 156 chương trình, gói ưu đãi với sự tham gia của 43 đơn vị, doanh nghiệp và hệ thống dịch vụ du lịch.

Các chương trình tập trung vào lưu trú, ẩm thực, mua sắm, tham quan, trải nghiệm văn hóa và du lịch liên kết vùng. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng áp dụng mức giảm giá phòng từ 20% đến 48%; các điểm tham quan, bảo tàng triển khai chính sách ưu đãi dành cho khách đoàn, gia đình và những nhóm đối tượng phù hợp.

Doanh nghiệp lữ hành cũng xây dựng những sản phẩm kích cầu kết nối du lịch đô thị, đường sông, di sản, nghỉ dưỡng biển và sinh thái, tạo thêm lựa chọn cho du khách với mức chi phí hợp lý.

Đáng chú ý, các chương trình ưu đãi không chỉ nhằm giảm giá dịch vụ riêng lẻ mà hướng đến kết nối nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, sử dụng thêm dịch vụ và tăng chi tiêu.

Sở Du lịch tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương, doanh nghiệp bán lẻ, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn và đơn vị lữ hành để kết nối hoạt động mua sắm với sản phẩm du lịch, nâng cao hiệu quả kích cầu trong mùa cao điểm cuối năm.

Bên cạnh giải pháp kích cầu trước mắt, TP. Hồ Chí Minh xác định tái cấu trúc sản phẩm theo không gian phát triển mới là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Theo đó, ngành du lịch định hướng kết nối trục du lịch đô thị trung tâm, với thế mạnh văn hóa, lịch sử, đường sông, ẩm thực, mua sắm và kinh tế ban đêm, cùng không gian du lịch biển, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Bình Châu, Côn Đảo.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp và làng nghề, đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách

Song song đó, thành phố tiếp tục khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp và làng nghề, từng bước hình thành những hành trình trải nghiệm đa dạng, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách.

Việc kết nối các không gian du lịch được kỳ vọng tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản phẩm cuối tuần, du lịch gia đình, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, qua đó gia tăng giá trị dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh cho cộng đồng địa phương.

Cùng với phát triển sản phẩm, ngành du lịch chú trọng nâng cao chất lượng môi trường điểm đến, khuyến khích du lịch xanh, hạn chế rác thải nhựa, cải thiện kết nối giao thông và bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách.

Sở Du lịch cũng đang tiếp tục tham mưu hoàn thiện Đề án phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, làm cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới.

Với định hướng chuyển từ tăng trưởng về lượng sang nâng cao giá trị, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng phát huy tốt hơn vai trò của du lịch trong thúc đẩy tiêu dùng, phát triển dịch vụ, tạo sinh kế cho người dân và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thành phố.