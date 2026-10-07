TP Hồ Chí Minh khuyến khích phụ huynh giám sát nguồn thực phẩm trong nhà trường

Trong thời gian tới, Sở ATTP tập trung tiến hành đánh giá nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện bảo đảm ATTP các bếp ăn tập thể, căn tin trường học và đơn vị cung cấp suất ăn; từng bước số hóa, công khai mạng lưới đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc.

Sở sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát nguy cơ, tổ chức kiểm tra định kỳ hằng tháng và đột xuất đối với bếp ăn, căn tin trường học và các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn; kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm. Đồng thời, xây dựng quy trình, hướng dẫn chuyên môn, tăng cường kiểm soát toàn bộ quá trình cung cấp thực phẩm từ lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, bảo quản, chế biến đến cung cấp suất ăn; hướng dẫn cơ sở giáo dục thực hiện công khai, minh bạch thông tin về thực phẩm và bữa ăn học đường.

TP Hồ Chí Minh từng bước số hóa, công khai mạng lưới đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, sẽ tăng cường phối hợp liên ngành và xử lý nghiêm vi phạm; phối hợp với các sở, ngành, Công an thành phố và chính quyền địa phương trong kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP; kiến nghị hoàn thiện chế tài phù hợp thực tiễn.

Về sự tham gia của phụ huynh, Sở ATTP khuyến khích các cơ sở giáo dục tạo điều kiện và cơ chế để Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn; tham gia kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh; tiến hành test nhanh (nếu có đủ điều kiện) đối với các nhóm nguyên liệu, thực phẩm nguy cơ cao và kiểm tra khu vực chế biến.

Trong quá trình tham gia, kịp thời phản ánh những vấn đề bất thường đến nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền. Việc phát huy vai trò giám sát của phụ huynh cần được thực hiện trên cơ sở phối hợp với nhà trường, qua đó tăng tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của các bên trong quá trình tổ chức bữa ăn học đường theo quy định.

Sở ATTP cũng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu, khẩn trương rà soát, lập danh sách các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn, tiếp nhận suất ăn sẵn hoặc có căng tin trên địa bàn.