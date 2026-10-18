TP. Hồ Chí Minh: Không để vướng mắc kéo dài, đội vốn các dự án hạ tầng

Rà soát quy mô, nguồn vốn các dự án hạ tầng

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Hồ Chí Minh khảo các dự án hạ tầng

Đoàn khảo sát do Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Danh chủ trì đã kiểm tra thực địa tại kênh Hy Vọng, đường Tân Kỳ Tân Quý, trục đường Phan Anh - An Dương Vương và rạch Bàu Trâu; nghe các đơn vị báo cáo phương án đầu tư, tiến độ chuẩn bị cùng những khó khăn, vướng mắc.

Tại dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Hy Vọng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố đề xuất đầu tư tuyến kênh dài khoảng 1.089m, từ đường Phạm Văn Bạch đến kênh Tham Lương, thuộc phường Tân Sơn.

Dự án gồm nạo vét, xây dựng kè, đường giao thông dọc hai bờ, hoàn thiện hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.546,71 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2026–2030, nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, góp phần giảm ngập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và vùng phụ cận.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, đoạn từ đường Bình Long đến đường Cộng Hòa, chiều dài khoảng 2.900m, mặt cắt ngang 30m, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh dự kiến 6.479,3 tỷ đồng. Dự án được đề xuất hoàn thành trong giai đoạn 2031–2032, hướng đến giảm ùn tắc, nâng cao năng lực lưu thông.

Tại trục đường Phan Anh - An Dương Vương, đoạn từ đường Hòa Bình đến đường Bà Hom, dự án dài khoảng 2.000m, mặt cắt ngang 30m, đi qua các phường Bình Trị Đông, Phú Thạnh và Phú Lâm. Tổng mức đầu tư dự kiến 4.326,125 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2027–2032. Theo báo cáo, khoảng 425 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 88 trường hợp ảnh hưởng toàn phần.

Với dự án nạo vét, chỉnh trang rạch Bàu Trâu, đoạn từ kênh Tân Hóa đến đường Phan Anh, phạm vi đầu tư dài khoảng 1.066m, thuộc phường Phú Lâm và Phú Thạnh. Công trình gồm nạo vét, xây dựng kè, đường giao thông hai bờ, hệ thống thu gom nước thải và thoát nước.

Tổng mức đầu tư đề xuất 4.744,21 tỷ đồng, gồm hai dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng công trình; thời gian thực hiện đề xuất điều chỉnh đến năm 2032.

Làm rõ tính khả thi, bảo đảm hiệu quả đầu tư

TP. Hồ Chí Minh đang rà soát phương án đầu tư, quy mô và nguồn vốn các dự án hạ tầng nhằm tăng khả năng kết nối, cải thiện thoát nước và chỉnh trang đô thị

Qua khảo sát, các đại biểu tập trung xem xét sự cần thiết, quy mô, tổng mức đầu tư, khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện từng dự án. Đối với công trình kéo dài hoặc đề xuất điều chỉnh, cần làm rõ nguyên nhân, những thay đổi so với chủ trương đã được thông qua và phương án khắc phục.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xác định là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiến độ. Bên cạnh đó, các công trình giao thông, chỉnh trang kênh rạch cần bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước, thu gom nước thải và hạ tầng kỹ thuật, tránh đầu tư thiếu liên kết.

Kết luận khảo sát, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Công Danh đề nghị các Ban Quản lý dự án phối hợp với sở, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện hồ sơ; giải trình rõ sự cần thiết, quy mô và nội dung điều chỉnh, bảo đảm thống nhất số liệu, phù hợp khả năng bố trí nguồn lực.

Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định trách nhiệm, tiến độ từng khâu; chủ động phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật. Những vướng mắc vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo kịp thời, tránh kéo dài thời gian chuẩn bị, làm tăng chi phí đầu tư.

Kết quả khảo sát là cơ sở phục vụ công tác thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách trước khi HĐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp tới.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện hồ sơ đúng quy định mà còn phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện triển khai, bảo đảm nguồn vốn, tiến độ và tính đồng bộ. Đây là cơ sở để các dự án sau khi được quyết định đầu tư có thể sớm phát huy hiệu quả giảm ùn tắc, chống ngập, chỉnh trang đô thị và cải thiện đời sống người dân.