TP. Hồ Chí Minh: Không để mưa gián đoạn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 1/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển và xử lý đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B

Cùng với việc duy trì nhân lực, phương tiện tại hiện trường, các lực lượng tổ chức công việc phù hợp với điều kiện thực tế

Kết quả trong ngày, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 1/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 701 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật. Cụ thể, 668 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Trong quá trình tìm kiếm tại Khu B, thời tiết có mưa đã ảnh hưởng đến việc đào, xử lý và vận chuyển đất. Để không làm gián đoạn công việc, lực lượng làm nhiệm vụ chủ động sử dụng máy bơm hút nước tại khu vực thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tục đào tìm, xử lý đất và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Trong ngày 1/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B

Cùng với việc duy trì nhân lực, phương tiện tại hiện trường, các lực lượng tổ chức công việc phù hợp với điều kiện thực tế, tranh thủ những thời điểm thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Việc xử lý đất được thực hiện đồng thời với kiểm tra, sàng lọc tại các khu vực có dấu hiệu, nhằm hạn chế bỏ sót hài cốt và các di vật liên quan.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được các lực lượng triển khai với tinh thần khẩn trương, thận trọng, bám sát từng khu vực được xác định để tìm kiếm.