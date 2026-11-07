TP Hồ Chí Minh: Không đấu giá sản phẩm thu hồi từ nạo vét hồ, đập

Hình ảnh Hồ Đá Bàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 92/2026/QĐ-UBND ngày 4/11/2026, có hiệu lực từ ngày 20/11/2026. Quyết định quy định việc nâng cấp, sửa chữa, nạo vét hồ, đập chứa nước, ao, đầm do Nhà nước quản lý, kết hợp thu hồi sản phẩm từ hoạt động nạo vét.

“Sản phẩm từ hoạt động nạo vét” gồm đất, cát, đá, bùn và các vật chất khác được đưa lên khỏi khu vực nạo vét. Việc thu hồi bao gồm thu gom, phân loại, xác định khối lượng, chất lượng và giá trị để quản lý, sử dụng hoặc xử lý theo quy định.

Theo Điều 5 của Quy định, hoạt động nâng cấp, sửa chữa, nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm phải được lập thành dự án, thực hiện đầy đủ các bước khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết và thực hiện hợp đồng.

Quy định nêu rõ không thực hiện bán đấu giá đối với sản phẩm thu hồi từ hoạt động nạo vét.

Sản phẩm thu hồi không được tách thành một lô tài sản để tổ chức đấu giá độc lập. Thay vào đó, sản phẩm trở thành một cấu phần của dự án và phải được xác định trong báo cáo nghiên cứu khả thi, hợp đồng dự án và phương án tài chính.

Báo cáo nghiên cứu khả thi phải nêu mục đích, nhu cầu sử dụng, khối lượng sản phẩm thu hồi; phương án quản lý phần sản phẩm được tận thu và phương án xử lý phần sản phẩm không tận thu, nếu có.

Trường hợp giá trị sản phẩm thu hồi lớn hơn chi phí thực hiện dự án, nhà đầu tư phải nộp phần chênh lệch vào ngân sách Nhà nước theo hợp đồng đã ký.

Ngược lại, nếu chi phí thực hiện dự án lớn hơn giá trị sản phẩm thu hồi, cơ quan có thẩm quyền xác định phần chênh lệch và thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước được bố trí. Mức thanh toán không vượt quá giá trị đã ghi trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng.

Hợp đồng dự án phải quy định cụ thể khối lượng nạo vét, khối lượng sản phẩm thu hồi, mục đích sử dụng, giá trị sản phẩm, phương án thanh toán phần chênh lệch và trách nhiệm lắp đặt thiết bị cân, đo đạc để kiểm soát khối lượng.

Đối với dự án nhóm B, nhóm C, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Dự án không được phê duyệt nếu phần chênh lệch phải thanh toán từ ngân sách lớn hơn 50% tổng chi phí thực hiện dự án.