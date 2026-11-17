TP. Hồ Chí Minh khởi tố hai người phát tán video bịa đặt trên mạng xã hội
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Tấn Thành về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục làm rõ hành vi đăng tải lại các video này trên TikTok của người quản lý tài khoản “Hảo Hán Mini”, có dấu hiệu vi phạm quy định về sử dụng thông tin trên mạng.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/tp-ho-chi-minh-khoi-to-hai-nguoi-phat-tan-video-bia-dat-tren-mang-xa-hoi/7654.html