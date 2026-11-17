Lê Thanh Tú (biệt danh Cơ, thường gọi “anh Cơ quận 8”) phủ nhận cáo buộc của Viện Kiểm sát về hành vi mua bán ma túy, trong khi người tình của Tú là Lê Thị Thanh Hà khai không biết trong thùng carton mang vào nhà chứa ma túy.