TP Hồ Chí Minh: Khởi tố 8 đối tượng lừa đảo qua chiêu trò bán nhà đất giá rẻ

Bắt 8 người ở Công ty Bảo Phúc vì chiêu trò lừa đảo nhà đất giá rẻ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tối 30/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động kinh doanh bất động sản, với thủ đoạn quảng cáo nhà, đất giá rẻ hơn thị trường, tổ chức cho khách hàng đi xem dự án và tạo giao dịch đặt cọc giả.

Theo điều tra, Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 1993, trú tại phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh), Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc, cùng các đối tượng chủ chốt sử dụng nhiều pháp nhân trong hệ sinh thái doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo.

Các đối tượng chỉ đạo nhân viên đăng tải thông tin gian dối về nhà, đất có giá rẻ hơn thị trường trên các website Chợ Tốt, bất động sản.com và mạng xã hội TikTok nhằm thu hút khách hàng.

Khi khách liên hệ, nhân viên thông báo bất động sản quảng cáo đã bán hết, sau đó bố trí ôtô 45 chỗ hoặc 7 chỗ đưa khách đến xem nhà, đất tại các xã Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Phước Vĩnh Tây, Tân Lân, Tân Trụ thuộc tỉnh Tây Ninh (địa bàn tỉnh Long An cũ).

Tại các khu đất, nhân viên Công ty Bảo Phúc sử dụng sơ đồ phân lô có phối cảnh, giới thiệu tiện ích xung quanh, nhà xây dựng sẵn và nhà trọ cho thuê với lợi nhuận cao để thu hút khách đầu tư.

Đáng chú ý, các đối tượng còn bố trí người đóng giả khách hàng, giả lập việc đặt cọc, chuyển khoản nhằm tạo lòng tin, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời của người mua, thúc đẩy khách hàng xuống tiền.

Sau khi nhận tiền đặt cọc, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến khách hàng không thể tiếp tục giao dịch mua bán, qua đó chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ tiền đặt cọc.

Quá trình khám xét khẩn cấp tại văn phòng, hai chi nhánh Công ty Bảo Phúc và nơi ở của Nguyễn Hoài Phong, cơ quan điều tra thu giữ nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã công chứng, hợp đồng đặt cọc, chứng từ kinh doanh bất động sản giai đoạn 2024-2026, máy vi tính, dữ liệu điện tử và con dấu của các pháp nhân liên quan.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Hoài Phong cùng 7 đồng phạm thuộc Công ty Bảo Phúc để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Công an cung cấp)

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Hoài Phong cùng 7 đối tượng, gồm: Lê Văn Trường, Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Nam Kha, Đoàn Ngọc Ngân, Cao Thị Phương, Nguyễn Trần Hòa và Phan Thị Bạch Quế đã chiếm đoạt 1,77 tỷ đồng của 3 người bị hại.

Tài liệu thu giữ thể hiện Phong trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới ký kết hàng trăm hợp đồng đặt cọc với nhiều khách hàng, thu về hàng chục tỷ đồng.

Ngày 13/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng trên để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với 28 người bị hại và đang tiếp tục truy tìm những người liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ phương thức, thủ đoạn và số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị những người từng ký hợp đồng đặt cọc, giao dịch mua bán nhà, đất với Công ty Bảo Phúc và các đối tượng liên quan, nếu bị chiếm đoạt tiền, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.

Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân từng làm việc tại Công ty Bảo Phúc và các công ty do những bị can trên thành lập đến trình diện, làm việc để phục vụ công tác điều tra./.