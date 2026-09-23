TP Hồ Chí Minh khởi tố 10 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 505 tấn gas giả

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 23/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện, điều tra một vụ sản xuất, buôn bán gas giả với quy mô lớn, qua đó Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về các tội “Sản xuất hàng giả” và “Buôn bán hàng giả”.

Bước đầu xác định, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 505.000kg LPG, tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12kg, với tổng trị giá tương đương hàng thật khoảng 18,6 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4/8/2025, qua công tác kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một kho xưởng tại tổ 19, khu phố 4, phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh có hoạt động sang chiết LPG từ xe bồn vào bồn chứa cố định và các bình LPG nhưng không bảo đảm điều kiện, giấy tờ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại kho xưởng có khoảng 18 tấn LPG trên xe bồn, cùng nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ sang chiết. Kho xưởng còn tập kết số lượng lớn vỏ bình LPG mang nhiều nhãn hiệu đang lưu hành trên thị trường như Onic, Pacific, VT-Gas, Petro Vietnam, Sopet, V-Gas, City Petro, H-Gas, Thủ Đức Gas...

Cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh LPG và hoạt động sang chiết theo quy định. Một số bình LPG có dấu hiệu sử dụng nhãn hiệu của thương nhân khác. Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện để xác minh nguồn gốc LPG, vỏ bình, nhãn hàng hóa và quá trình mua bán, sang chiết, đưa sản phẩm ra thị trường.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can gồm: Lê Văn Đức (sinh năm 1992, ngụ phường Phú Lợi), Hồ Sỹ Thiện (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Nghệ An), Lê Thị Thủy (sinh năm 1994, ngụ phường Phú Lợi), Ngô Sĩ Mạnh (sinh năm 1982, ngụ phường Thuận Giao), Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1981, ngụ phường Thuận Giao), Hà Xuân Trường (sinh năm 1974, ngụ phường Bình Dương), Trần Văn Hoài Hận (sinh năm 1985, ngụ xã Bàu Bàng) cùng ở Thành phố Hồ Chí Minh; Hồ Sỹ Hải (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Nghệ An), Lê Xuân Hảo (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Bàn Hữu Nguyên (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng thu mua LPG nguyên liệu từ những nguồn trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. LPG sau đó được đưa về các kho xưởng để sang chiết trái phép vào các bình gas loại 6kg, 12kg và 45kg đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp gas đang hoạt động hợp pháp trên thị trường.

Số gas này tiếp tục được đưa ra tiêu thụ thông qua các đầu mối, đại lý hoặc bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Một số đại lý do mua gas với giá thấp hơn nguồn cung chính thức đã chấp nhận mua gas không có hóa đơn, chứng từ, không xác định được nguồn gốc.

Đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất, đưa ra thị trường trên 505.000kg LPG, quy đổi tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12kg. Tổng trị giá số gas giả tương đương hàng thật được xác định khoảng 18,6 tỷ đồng; các đối tượng thu lợi bất chính số tiền lớn.

Tang vật vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ nguồn cung LPG, nguồn gốc vỏ bình, hệ thống đại lý và các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với hoạt động sang chiết LPG trái phép, cơ quan Công an xác định hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy do không bảo đảm yêu cầu về địa điểm, thiết bị, quy trình kỹ thuật và điều kiện an toàn. Việc sử dụng các vỏ bình đã qua sử dụng, không được kiểm định hoặc kiểm tra đầy đủ tình trạng kỹ thuật cũng có thể làm gia tăng nguy cơ rò rỉ khí, hư hỏng van, quá áp hoặc mất khả năng chịu áp lực trong quá trình vận chuyển, bảo quản và sử dụng.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ toàn bộ quy mô, phương thức hoạt động và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán gas giả này./.