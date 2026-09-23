TP Hồ Chí Minh: Khởi tố 10 bị can sản xuất, buôn bán gas giả

Ngày 23/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 10 bị can về các tội “Sản xuất hàng giả” và “Buôn bán hàng giả”.

Các bị can gồm: Lê Văn Đức (sinh năm 1992), Hồ Sỹ Thiện (sinh năm 1989), Lê Thị Thủy (sinh năm 1994), Ngô Sĩ Mạnh (sinh năm 1982), Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1981), Hồ Sỹ Hải (sinh năm 1989), Lê Xuân Hảo (sinh năm 1982), Bàn Hữu Nguyên (sinh năm 1985), Hà Xuân Trường (sinh năm 1974) và Trần Văn Hoài Hận (sinh năm 1985).

Trước đó, ngày 4/8/2025, qua kiểm tra một kho xưởng tại tổ 19, khu phố 4, phường Hòa Lợi, TP Hồ Chí Minh, PC03 phát hiện hoạt động sang chiết gas từ xe bồn vào bồn chứa cố định và các bình gas nhưng không bảo đảm điều kiện, giấy tờ theo quy định.

Tại kho xưởng, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn vỏ bình gas mang nhiều nhãn hiệu đang lưu hành trên thị trường như Onic, Pacific, VT-Gas, Petro Vietnam, Sopet, V-Gas, City Petro, H-Gas, Thủ Đức Gas…; khoảng 18 tấn gas trên xe bồn cùng nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ việc sang chiết.

Các bị can bị khởi tố trong vụ sản xuất, buôn bán gas giả. Ảnh: CA

Cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh và sang chiết gas theo quy định; một số bình gas có dấu hiệu sử dụng nhãn hiệu của thương nhân khác. Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện để xác minh nguồn gốc gas, vỏ bình, nhãn hàng hóa cũng như quá trình mua bán, sang chiết và đưa sản phẩm ra thị trường.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng thu mua gas nguyên liệu từ các nguồn trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Số gas này sau đó được đưa về các kho xưởng, sang chiết trái phép vào các bình loại 6 kg, 12 kg và 45 kg đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp gas đang hoạt động hợp pháp trên thị trường. Gas sau khi sang chiết được đưa đi tiêu thụ thông qua các đầu mối, đại lý hoặc bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Theo cơ quan Công an, một số đại lý muốn mua gas với giá thấp hơn nguồn cung chính thức nên đã chấp nhận mua hàng không có hóa đơn, chứng từ, không xác định được nguồn gốc. Việc này đã tạo đầu ra cho số gas được sang chiết trái phép, đưa hàng giả, hàng không bảo đảm điều kiện an toàn đến người tiêu dùng.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 505.000 kg gas, tương đương khoảng 42.083 bình loại 12 kg. Tổng trị giá số gas giả tương đương hàng thật được xác định khoảng 18,6 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, xác định nguồn cung gas, nguồn gốc vỏ bình, hệ thống đại lý cùng các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo, việc sang chiết gas trái phép tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, đặc biệt khi sử dụng các vỏ bình đã qua sử dụng, không được kiểm định hoặc kiểm tra đầy đủ tình trạng kỹ thuật. Những bình gas này có thể xảy ra tình trạng rò rỉ khí, hư hỏng van hoặc mất khả năng chịu áp lực, làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển, bảo quản và sử dụng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi mua gas cần lựa chọn cơ sở kinh doanh có uy tín, kiểm tra nguồn gốc, nhãn hiệu, tình trạng bình và niêm phong. Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu sang chiết gas trái phép, kinh doanh gas giả, gas không rõ nguồn gốc hoặc tập kết số lượng lớn bình gas tại địa điểm không bảo đảm an toàn, người dân cần thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý