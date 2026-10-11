TP Hồ Chí Minh khơi thông nguồn lực, hướng tới 200.000 lượt SME chuyển đổi số

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã mở cổng hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 150.000-200.000 lượt doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tiếp cận các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, trong đó có 100.000 lượt doanh nghiệp ứng dụng giải pháp số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Cùng với các chính sách hỗ trợ tài chính, thành phố đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn và mở cổng hỗ trợ chuyển đổi số nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Mở rộng chính sách hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái số

Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030, hướng đến mở rộng khả năng tiếp cận chính sách và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu có khoảng 150.000-200.000 lượt doanh nghiệp SME tiếp cận các chính sách hỗ trợ, trong đó 100.000 lượt SME ứng dụng giải pháp số và AI.

Thành phố cũng hướng đến xây dựng mạng lưới hơn 500 chuyên gia tư vấn đạt chuẩn, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn và triển khai các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Riêng trong năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu có 200 doanh nghiệp SME làm mô hình chuyển đổi số mẫu; công bố bộ tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số (DBI); xây dựng hệ thống bản đồ số (GIS) về doanh nghiệp, phân lớp theo mã ngành và mức độ chuyển đổi số. Thành phố đồng thời đặt mục tiêu phủ sóng 5G tại 100% các khu công nghệ cao, khu chế xuất.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, thành phố triển khai nhiều hình thức hỗ trợ, gồm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách, các chương trình hỗ trợ chuyên sâu và phát triển hạ tầng số dùng chung.

Doanh nghiệp vận tải ứng dụng công nghệ số vào kinh doanh vận tải hành khách. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Theo ông Lý Minh Tuân, Trưởng phòng Kinh tế số-xã hội số (Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh), cơ sở pháp lý và nguồn kinh phí phục vụ chương trình hỗ trợ đã sẵn sàng. Tuy nhiên, hiệu quả triển khai phụ thuộc đáng kể vào sự chủ động của doanh nghiệp, từ việc xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch đến lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp.

Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp chuyển đổi số được hỗ trợ 50% chi phí không hoàn lại, với mức từ 40-170 triệu đồng/năm, tùy quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa khi mua, thuê các giải pháp chuyển đổi số.

Đối với hoạt động tư vấn giải pháp về quy trình kinh doanh, quản trị và sản xuất, mức hỗ trợ lần lượt là 90 triệu đồng và 170 triệu đồng/hợp đồng, tùy quy mô doanh nghiệp.

Các chính sách này tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, giảm một phần gánh nặng chi phí ban đầu và từng bước đưa các giải pháp số vào hoạt động thường xuyên.

Chuyển đổi số cần bắt đầu từ bài toán thực tế

Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số đối với doanh nghiệp SME và doanh nghiệp khoa học-công nghệ.

Trong bối cảnh AI và chuyển đổi số ngày càng tác động sâu rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, ứng dụng công nghệ đã trở thành một trong những năng lực và động lực tăng trưởng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhận thức và hiệu quả triển khai thực tế vẫn là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu có 200.000 lượt SME chuyển đổi số vào năm 2030. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Chuyển đổi số không nhất thiết bắt đầu bằng những dự án lớn hay việc đầu tư đồng loạt vào công nghệ. Doanh nghiệp có thể triển khai từ những nhu cầu cụ thể như tinh gọn bộ máy, kết nối dữ liệu giữa các phòng ban, nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng và tối ưu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dù vậy, quá trình chuyển đổi vẫn gặp khó khăn về nguồn lực, kinh phí và khả năng lựa chọn giải pháp phù hợp. Nếu không xác định rõ vấn đề cần giải quyết, doanh nghiệp có thể đầu tư công nghệ nhưng chưa khai thác hết hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực.

Vì vậy, việc đánh giá hiện trạng hoạt động, xác định các khâu cần ưu tiên và lựa chọn giải pháp tương xứng với quy mô, khả năng tài chính là những bước quan trọng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần quan tâm đến khả năng kết nối dữ liệu, đào tạo nhân sự và tổ chức vận hành sau khi đưa công nghệ vào sử dụng.

AI mở ra cơ hội nâng cao năng suất

Tại hội thảo “Khơi thông nguồn lực-số hóa SME Thành phố Hồ Chí Minh,” do Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) và Hội Doanh nghiệp khu vực Tây Bắc Sài Gòn tổ chức ngày 7/10, phân tích cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên AI, ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Giám đốc bộ phận tư vấn Công nghệ và Chuyển đổi số (KPMG Việt Nam), cho biết các giải pháp AI đóng gói sẵn (packaged AI) giúp doanh nghiệp SME tiếp cận năng lực công nghệ tương đương doanh nghiệp lớn với chi phí thấp hơn.

Thông qua ứng dụng AI, doanh nghiệp có thể tăng năng suất, giảm chi phí vận hành nhờ tự động hóa các công việc lặp lại, đồng thời sử dụng trợ lý số hoạt động 24/7 để hỗ trợ một số hoạt động thường xuyên.

Tuy nhiên, chi phí chuyển đổi số, tình trạng thiếu nhân sự có kỹ năng nghiệp vụ và công nghệ, cùng tâm lý ngại thay đổi vẫn là những rào cản đáng kể. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến công nghệ mà còn phải chuẩn bị nguồn nhân lực và điều chỉnh quy trình làm việc để khai thác hiệu quả các giải pháp được triển khai.

Các chuyên gia cho rằng chuyển đổi số cần xuất phát từ nhu cầu thực tế và khả năng của từng doanh nghiệp, đồng thời gắn với việc tiếp cận các nguồn lực phù hợp.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiểu rõ chính sách hỗ trợ, xác định đúng khâu ưu tiên và lựa chọn giải pháp phù hợp là những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Hiện, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã mở cổng hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp tại địa chỉ https://kinhteso.tphcm.gov.vn. Cổng thông tin có chức năng tiếp nhận, phân loại và theo dõi các yêu cầu hỗ trợ liên quan đến chính sách, chuyên gia, giải pháp công nghệ và nguồn lực triển khai.

Việc kết hợp chính sách hỗ trợ tài chính, tư vấn chuyên môn và hạ tầng số được kỳ vọng giúp doanh nghiệp SME từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế số phát triển./.