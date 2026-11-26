Trong không gian phát triển mới, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông của TP. Hồ Chí Minh ngày càng lớn, không chỉ nhằm giải quyết ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải mà còn tăng cường kết nối giữa các trung tâm kinh tế, công nghiệp, cảng biển và logistics.

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Tuy nhiên, quá trình triển khai những công trình quy mô lớn vẫn gặp khó khăn về thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực và phối hợp giữa các địa phương. Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 đã tạo thêm hành lang pháp lý để thành phố chủ động tháo gỡ những vướng mắc này.

Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, Sở đã chủ động tham mưu UBND thành phố triển khai các cơ chế đặc thù trong quy hoạch, đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông.

Đáng chú ý là cơ chế giao Chủ tịch UBND thành phố quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công, dự án theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi áp dụng mà không phải thực hiện thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư.

Việc phân chia dự án thành phần không phụ thuộc yêu cầu vận hành độc lập, triển khai đồng thời các bước khảo sát, thiết kế, lập dự toán cũng tạo điều kiện rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư.

Đối với trường hợp điều chỉnh dự án làm vượt mức vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước trong dự án đối tác công tư không quá 10% từ ngân sách địa phương, thành phố được áp dụng cơ chế không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật.

Một hướng đột phá khác là gắn phát triển hạ tầng giao thông với khai thác nguồn lực đất đai. Sở Xây dựng đang tham mưu tích hợp quy hoạch giao thông vào Quy hoạch tổng thể thành phố, áp dụng cơ chế phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng tại khu vực xung quanh 11 tuyến đường sắt đô thị và tuyến Vành đai 3.

Thành phố được triển khai dự án đầu tư công độc lập để thực hiện bồi thường, tái định cư, tạo quỹ đất đấu giá hoặc thanh toán hợp đồng xây dựng - chuyển giao; giữ lại 100% nguồn thu từ khai thác quỹ đất tại những khu vực này để tái đầu tư trực tiếp cho đường sắt đô thị và hạ tầng giao thông.

Việc khai thác giá trị gia tăng từ đất đai gắn với phát triển giao thông mở thêm dư địa huy động nguồn lực, giảm áp lực đối với ngân sách thành phố.

Cùng với hoàn thiện cơ chế đầu tư, TP. Hồ Chí Minh đang đổi mới phương thức quản trị, tăng cường kiểm soát tiến độ và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong triển khai công trình trọng điểm.

Ngày 10/8/2026, UBND thành phố ban hành Công văn số 7316/UBND-DA về quản lý danh mục 98 công trình, dự án trọng điểm, gồm 54 dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư 421.280 tỷ đồng và 44 dự án theo phương thức đối tác công tư, đầu tư trực tiếp với tổng mức đầu tư 1.058.575 tỷ đồng.

Các sở, ngành thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền xuống không quá 7 ngày làm việc; kiểm soát tiến độ dự án hằng tuần, hằng tháng bằng sơ đồ quản lý tiến độ, gắn với đánh giá trách nhiệm điều hành.

Lễ khai thi công đồng loạt dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Theo Sở Xây dựng, việc vận dụng cơ chế rút gọn thủ tục chuẩn bị đầu tư và quy định chuyển tiếp đã góp phần thúc đẩy triển khai nhiều công trình trọng điểm trong năm 2026 như tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài, mở rộng Quốc lộ 1 và Quốc lộ 13.

Riêng 18 dự án theo phương thức đối tác công tư được tập trung triển khai trong năm 2026 có tổng mức đầu tư khoảng 380.717 tỷ đồng, giá trị giải ngân trong 11 tháng đạt 12.627 tỷ đồng.

Luật Phát triển đô thị cũng mở thêm cơ chế để thành phố chủ động sử dụng ngân sách tham gia đầu tư những công trình giao thông có ý nghĩa liên kết vùng.

Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp đẩy nhanh thủ tục đối với 37 dự án đường bộ và 3 dự án đường sắt đô thị kết nối với Tây Ninh, Đồng Nai, trong đó có Vành đai 3, Vành đai 4, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 1 đến Long Thành.

Đây là những bước triển khai quan trọng để thành phố thực hiện danh mục 125 công trình, dự án giao thông trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030 với tổng mức đầu tư khoảng 715.773 tỷ đồng.

Từ rút ngắn thủ tục, đa dạng hóa nguồn lực đến đổi mới quản trị và tăng cường liên kết vùng, những cơ chế đặc thù đang tạo điều kiện để TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển hạ tầng giao thông. Vấn đề đặt ra là chuyển hóa lợi thế thể chế thành tiến độ công trình, hiệu quả đầu tư và năng lực kết nối, tạo động lực tăng trưởng cho thành phố và toàn vùng.