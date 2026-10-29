TP. Hồ Chí Minh: Khởi động chương trình tổng kích cầu dịp cuối năm

Ngày 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, TP. Hồ Chí Minh chính thức khởi động chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 – Tết Nguyên đán 2027 với chủ đề “Sống động TP. Hồ Chí Minh” (Vibrant HCMC)

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cùng đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chương trình tổng kích cầu Vibrant HCMC

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ tháng 11/2026 đến tháng 2/2027, với 57 sự kiện, hoạt động được kết nối, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ, du lịch, tổ chức tài chính và nền tảng công nghệ.

Điểm mới của chương trình là mô hình kích cầu “5 trong 1”, kết hợp mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số. Thay vì chỉ tập trung giảm giá tại điểm bán, thành phố hướng tới hình thành hệ sinh thái tiêu dùng liên thông, tạo thuận lợi cho người dân, du khách tiếp cận sản phẩm, dịch vụ.

Riêng tháng 11 và 12/2026, dự kiến có 33 chương trình kết hợp hoạt động mua sắm trực tiếp, trực tuyến với sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch.

Tính đến ngày 27/10, hơn 100 thương hiệu đăng ký tham gia với khoảng 97 chương trình khuyến mại. Tổng giá trị ưu đãi bước đầu ước tính trên 250 tỷ đồng, gồm giảm giá trực tiếp, phiếu mua hàng, quà tặng điện tử và hỗ trợ lãi suất.

Thông qua chương trình, thành phố đặt mục tiêu đạt trên 30.000 tỷ đồng giá trị giao dịch hàng hóa qua những nền tảng thương mại và thanh toán, trong đó khoảng 10.000 – 11.000 tỷ đồng dự kiến là giá trị tăng thêm từ hoạt động kích cầu.

Lãnh đạo UBND TP.HCM thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động chương trình tổng kích cầu Vibrant HCMC

Cùng với chương trình, TP. Hồ Chí Minh giới thiệu hai nền tảng số HELLO và Sống Động, dự kiến chính thức ra mắt trong tháng 11/2026.

Nền tảng HELLO tại địa chỉ hello.hochiminhcity.gov.vn tập trung kết nối thông tin du lịch, điểm đến, sự kiện, dịch vụ và ưu đãi, đồng thời hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới, tạo thuận lợi cho du khách quốc tế.

Trong khi đó, nền tảng Sống Động tại songdong.hochiminhcity.gov.vn phục vụ thị trường nội địa, tập hợp chương trình khuyến mại, phiếu mua hàng và ưu đãi từ doanh nghiệp, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ.

Việc kết hợp hoạt động kích cầu với nền tảng số được kỳ vọng thúc đẩy sức mua, mở rộng kênh phân phối cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đồng thời tạo thêm động lực phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch của thành phố trong giai đoạn cao điểm cuối năm.