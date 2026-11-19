Ngày 19/11, tại xã Bà Điểm, Tập đoàn Vingroup tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm. Đây là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay, với khoảng 40.000 căn hộ, trong đó có 5.000 căn dành cho thuê.

Lễ khởi công khu nhà ở xã hội 40.000 căn hộ tại xã Bà Điểm.

Theo bà Trần Vân Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, việc khởi công dự án đánh dấu bước tiến trong hành trình doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ và TP Hồ Chí Minh giải quyết nhu cầu nhà ở, đặc biệt đối với người lao động và người có thu nhập trung bình, thấp.

Dự án có quy mô 192 ha, dự kiến đáp ứng nhu cầu sinh sống của gần 68.000 người. Quy hoạch dự án kết hợp các loại hình nhà ở để bán và cho thuê, cùng hệ thống trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng. Mật độ xây dựng khoảng 20%, trong khi khoảng 75 ha được dành cho mặt nước và cây xanh, hướng đến hình thành môi trường sống hiện đại, hài hòa với thiên nhiên.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh.

Với lợi thế kết nối các tuyến giao thông quan trọng, trong đó có đường Vành đai 3 và tuyến Metro số 2, dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian đô thị, tạo động lực phát triển khu vực cửa ngõ Tây Bắc thành phố.

Đại diện Vingroup cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị thi công để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và mỹ quan đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cho biết, theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026, Chính phủ giao thành phố chỉ tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển đô thị, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Dự án tại xã Bà Điểm được định hướng phát triển thành khu đô thị xanh, hiện đại, với hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ gồm trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, thể thao, trung tâm thương mại và dịch vụ. Quy mô khoảng 40.000 căn hộ sẽ tạo thêm nguồn cung đáng kể cho thị trường nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động và các gia đình có thu nhập thấp.

Lãnh đạo UBND thành phố đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư cùng các sở, ngành và địa phương trong việc hoàn tất thủ tục triển khai dự án; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương huy động nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup Trần Vân Anh.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong chính sách an sinh xã hội và chiến lược phát triển bền vững. Thời gian qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận nhà ở xã hội.

Đặc biệt, Chính phủ đang triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030, định hướng phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê gắn với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng thời thúc đẩy mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, TP Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong phát triển nhà ở xã hội. Thành phố đã bố trí hơn 1.400 ha quỹ đất, đăng ký mục tiêu phát triển gần 200.000 căn hộ, thuộc nhóm địa phương có chỉ tiêu cao nhất cả nước.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành hơn 18.000 căn hộ và có khoảng 28.000 căn đang được đầu tư xây dựng. Nhiều dự án khác đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang trong quá trình lựa chọn chủ đầu tư và chuẩn bị khởi công.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá, những kết quả này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người lao động, người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp, đồng thời khẳng định vai trò của TP Hồ Chí Minh trong thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trên cả nước.