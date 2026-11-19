Kiến tạo không gian an cư đồng bộ, hiện đại

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng và Tập đoàn Vingroup thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án. Ảnh: V.D

Ngày 19/11, tại xã Bà Điểm, TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công dự án khu nhà ở xã hội (NƠXH) quy mô khoảng 45.000 căn, đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 68.000 người dân. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước từ trước đến nay.

Dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Dự án khu NƠXH xã Bà Điểm do Công ty Cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch, dự án có mật độ xây dựng khoảng 20%, cung cấp khoảng 40.000 căn NƠXH để bán và 5.000 căn NƠXH cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 68.000 người dân.

Nằm trên địa bàn xã Bà Điểm (khu vực huyện Hóc Môn trước đây), dự án sở hữu lợi thế kết nối với các công trình giao thông trọng điểm như: đường Vành đai 3, tuyến đường sắt đô thị số 9, Quốc lộ 22 và bến xe An Sương. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân di chuyển đến các khu vực khác của thành phố và các vùng sản xuất công nghiệp trọng điểm.

Phối cảnh dự án

Với lợi thế về vị trí và khả năng kết nối giao thông, dự án được kỳ vọng trở thành nơi an cư lâu dài cho người lao động, chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng như các gia đình có nhu cầu lập nghiệp, sinh sống ổn định tại TP. Hồ Chí Minh.

Cùng với phát triển nhà ở, dự án được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hệ thống tiện ích phục vụ cư dân. Trong đó, hệ thống giáo dục gồm 13 trường học với 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường THCS và 1 trường THPT. Hệ thống chăm sóc sức khỏe gồm 4 trạm y tế và 1 bệnh viện đa khoa.

Điểm nhấn của dự án là quy hoạch không gian xanh gắn với lợi thế mặt nước tự nhiên của khu vực Tây Bắc thành phố, hướng tới xây dựng môi trường sống chất lượng, hiện đại và bền vững.

Cụ thể, dự án dành hơn 45ha cho hệ thống hồ cảnh quan, hồ điều hòa và gần 30ha cho hệ thống công viên, góp phần điều tiết nước mưa, giảm nhiệt độ khu vực, tạo không gian sống thoáng đãng. Bên cạnh đó là hệ thống sân chơi thể thao, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe…

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án sẽ được triển khai đến hết năm 2030.

Phó TGĐ Tập đoàn Vingroup Trần Vân Anh phát biểu tại lễ khởi công dự án. Ảnh: V.D

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup Trần Vân Anh cho biết, Vingroup xác định phát triển NƠXH là một phần trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội.

Thông qua việc phát triển đồng bộ nhà ở để bán và cho thuê với hệ thống trường học, cơ sở y tế, không gian công cộng, Tập đoàn kỳ vọng dự án sẽ góp phần giúp hàng chục nghìn gia đình người lao động ổn định chỗ ở, việc làm, yên tâm gắn bó lâu dài với thành phố.

Gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: V.D

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nâng cao chất lượng tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển và xây dựng đô thị hiện đại, bền vững.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, thành phố xác định cần huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đồng thời gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Trong đó, phát triển NƠXH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, vừa tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, việc triển khai dự án khu NƠXH xã Bà Điểm có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển NƠXH, nhà ở cho thuê của thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, khai thác hiệu quả lợi thế kết nối giao thông, từng bước hình thành các khu dân cư đồng bộ, mở rộng không gian an cư và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: V.D

Đánh giá cao quy mô và định hướng phát triển của dự án, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định, khu NƠXH xã Bà Điểm là một trong những dự án điển hình về phát triển nhà ở xã hội gắn với hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, mặc dù là dự án NƠXH, nhà ở cho thuê nhưng dự án có vị trí thuận lợi, được phát triển theo mô hình đô thị xanh với mật độ xây dựng thấp, hệ thống tiện ích nội khu hiện đại, tối ưu hóa không gian, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và học tập của cư dân.

Việc triển khai dự án không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung NƠXH, đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động mà còn hướng tới hình thành những không gian sống văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững của TP. Hồ Chí Minh.