TP Hồ Chí Minh: Khởi công dự án cải tạo rạch Văn Thánh

Khởi công Gói thầu Xây lắp 1 thuộc Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh.

Sáng 9/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khởi công Gói thầu Xây lắp 1 thuộc Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây. Đây là dự án trọng điểm nhằm cải thiện môi trường, tăng khả năng thoát nước, giảm ngập úng và chỉnh trang đô thị khu vực.

Dự án có tổng mức đầu tư 8.555,581 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố, gồm hai dự án thành phần: Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh với kinh phí hơn 1.743 tỷ đồng; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng với kinh phí hơn 6.812 tỷ đồng. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030, trong đó các gói thầu xây lắp dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Theo quy hoạch, dự án có phạm vi xây dựng khoảng 237.214,8 m², tổng chiều dài tuyến rạch khoảng 2.240m, bắt đầu từ khu vực đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Các hạng mục chính gồm nạo vét lòng rạch đến cao trình đáy, xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ, hệ thống thoát nước mưa và nước thải, đường giao thông, vỉa hè dọc hai bên rạch, công viên, mảng xanh và hệ thống chiếu sáng.

Quy mô dự án cải tạo rạch Văn Thánh.

Một góc rạch Văn Thánh đi qua phường Thạnh Mỹ Tây.

Đáng chú ý, dự án sẽ xây dựng mới cầu Phú An rộng 19m, mở rộng và nâng cấp đường Ngô Tất Tố (đoạn từ cầu Phú An đến đường Phú Mỹ) với lộ giới 25m; đồng thời xây dựng đường song hành kết nối với đường Điện Biên Phủ, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.

Dự án được chia thành ba gói thầu xây lắp. Trong đó, Gói thầu Xây lắp 1 sẽ thực hiện các hạng mục kè, nạo vét rạch, thoát nước mưa, hào kỹ thuật, đường giao thông, cảnh quan và chiếu sáng; đồng thời thi công hệ thống thoát nước thải trên toàn tuyến. Hai gói thầu còn lại thực hiện các hạng mục thi công kè và nạo vét rạch, thoát nước mưa, hào kỹ thuật, đường giao thông, cảnh quan, chiếu sáng, trong đó có cầu đi bộ và cầu Phú An.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh, cho biết rạch Văn Thánh là tuyến rạch có vai trò quan trọng trong hệ thống thoát nước, cảnh quan và môi trường đô thị. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa khiến tuyến rạch đối mặt với tình trạng ô nhiễm, bồi lắng, hạn chế khả năng tiêu thoát nước, ảnh hưởng đến cảnh quan và đời sống người dân. Việc triển khai dự án nhằm cải thiện khả năng thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng, nâng cao chất lượng môi trường sống và chỉnh trang diện mạo đô thị khu vực.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh, phát biểu.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, việc khởi công Gói thầu Xây lắp 1 là dấu mốc quan trọng, mở đầu quá trình triển khai dự án. Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư, chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và nhà thầu, tập trung nguồn lực, nâng cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là sự đồng thuận, chia sẻ của người dân trong khu vực dự án. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm công trình được triển khai thuận lợi, an toàn, đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

Bà Bùi Thị Hồng Quế, Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương phấn khởi khi dự án được khởi động sau hơn hai thập kỷ mong đợi. Công trình đáp ứng kỳ vọng của người dân về môi trường sống trong lành, hệ thống hạ tầng hoàn thiện và diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp.

Tặng quà cho các hộ dân đã bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Để triển khai dự án, tổng cộng 1.077 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 749 trường hợp giải tỏa toàn phần và 328 trường hợp giải tỏa một phần. Chính quyền địa phương cam kết tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Địa phương cũng đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân trong khu vực.

Khởi công Gói thầu Xây lắp 1 thuộc Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh.

Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh là một trong những công trình thuộc Đề án di dời, chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven kênh, rạch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030, góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống và thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng bền vững.