Đại diện lãnh đạo Thành phố, nhà trường và các Sở ngành thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Công trình được xây dựng trên diện tích 4.660 m², gồm ba dãy nhà bố trí theo hình chữ U, cao 4 tầng nổi, một tầng hầm và tầng tum kỹ thuật. Các phòng thí nghiệm, phòng thực hành và thư viện được bố trí để học sinh có thêm điều kiện tự học, làm thí nghiệm và vận dụng kiến thức đã học. Khu thể dục thể thao và sân chơi được tách khỏi khu lớp học để hạn chế tiếng ồn trong giờ học.

Dự án thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp II, có tổng mức đầu tư 143,875 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029. UBND TP Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư ngày 24/6/2026. Sở Xây dựng phê duyệt dự án ngày 23/9/2026.

Theo ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, khi không gian đô thị mở rộng, dân số và nhu cầu học tập tăng, Thành phố cần tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp. Việc xây dựng cơ sở 2 Trường THPT Thủ Đức góp phần thực hiện mục tiêu của Thành phố trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học.

Ông Trần Quang Lâm cho biết các thủ tục từ lập, thẩm định dự án đến đấu thầu, lựa chọn nhà thầu được hoàn tất trong khoảng ba tháng. Ông đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.

Công trình được khởi công dịp Trường THPT Thủ Đức kỷ niệm 50 năm thành lập (1976 - 2026) và hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết tiền thân của trường là Trường Trung học đệ nhất cấp Đức Minh, hình thành từ năm 1959. Năm 1976, khối trung học phổ thông chính thức mang tên Trường THPT Thủ Đức.

Từ khoảng 10 lớp với chưa đến 500 học sinh ban đầu, trường hiện có 55 lớp, hơn 2.500 học sinh và gần 120 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, cơ sở mới sẽ giúp nhà trường tổ chức thêm các hoạt động thực hành, trải nghiệm. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực ngoại ngữ, công nghệ cho học sinh.

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, cũng là cựu học sinh của trường, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh trong quá trình xây dựng, phát triển nhà trường. Ông cho rằng cơ sở mới sẽ tạo thêm điều kiện để trường nâng cao chất lượng dạy và học trong những năm tới.