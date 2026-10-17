TP Hồ Chí Minh khởi công 14 dự án hạ tầng trọng điểm dịp cuối năm

Theo Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh, TP Hồ Chí Minh đang tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế, đấu thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 22 hướng từ TP Hồ Chí Minh đi cửa khẩu Mộc bài.

Chín dự án hạ tầng trọng điểm, cấp bách được TP Hồ Chí Minh dự kiến khởi công dịp cuối năm nay gồm các dự án nâng cấp, mở rộng đường trục Bắc-Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến lức Long Thành), Quốc lộ 22; xây dựng đường liên cảng Cát Lái-Phú Hữu đến đường Vành đai 3; đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh. ĐọcMẹo Du Lịch

Cùng với các công trình xây mới cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2; triển khai các dự án nạo vét, cải tạo môi trường, thoát nước, xây dựng hạ tầng, kết hợp chỉnh trang đô thị rạch Văn Thánh, rạch Ông Bé, rạch Bà Lớn.

Hiện TP Hồ Chí Minh đang tăng tốc chuẩn bị khởi công 5 dự án tuyến đường sắt đô thị (Metro), trong đó 2 dự án thực hiện theo phương thức PPP (Metro số 2, đoạn Tham Lương-An Hạ và tuyến Metro Thủ Thiêm-Long Thành); 3 dự án đầu tư công (hai tuyến Metro số 1 và số 2 địa bàn Bình Dương, giai đoạn 1 tuyến Metro số 6, đoạn Tân Sơn Nhất-Phú Hữu).

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, trong số 3 dự án đầu tư công bằng vốn ngân sách thành phố, dự án Metro số 1 địa bàn Bình Dương tổng vốn đầu tư khoảng 55.000 tỷ đồng (nối từ thành phố mới Bình Dương đến ga Suối Tiên của tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên, chiều dài 32,8 km); dự án Metro số 2 địa bàn Bình Dương có tổng vốn đầu tư khoảng 113.000 tỷ đồng (nối từ Thủ Dầu Một đến trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, chiều dài 35 km); giai đoạn 1 của tuyến Metro số 6 dự kiến vốn đầu tư hơn 86.500 tỷ đồng, thực hiện đoạn từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu, kết nối với tuyến Thủ Thiêm-Long Thành, chiều dài 23 km.

Trong số hai dự án Metro thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), tuyến Thủ Thiêm-Long Thành được xác định là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng kết nối trực tiếp trung tâm TP Hồ Chí Minh với cảng hàng không quốc tế Long Thành. Metro Thủ Thiêm-Long Thành dài gần 47 km km, bao gồm đoạn qua TP Hồ Chí Minh dài 11,5 km và qua thành phố Đồng Nai dài gần 36 km.

Giai đoạn 1 của Metro Thủ Thiêm-Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 134.000 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Với Metro số 2 Tham Lương -An Hạ-Khu đô thị Tây Bắc dài 30 km, tổng vốn đầu tư đề xuất cho dự án PPP này là 85.000 tỷ đồng.

Dịp cuối năm 2026, bên cạnh khởi công, xây mới nhiều công trình hạ tầng, TP Hồ Chí Minh cũng dự kiến hoàn thành khoảng 10 công trình, dự án trọng điểm. Các công trình sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng trải rộng trên địa bàn cả 3 khu vực: trung tâm thành phố - nội thành hiện hữu, khu vực Bình Dương và khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đáng chú ý là dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, nút giao thông An Phú-nút giao lớn nhất TP Hồ Chí Minh hiện nay, dự án mở rộng đường nối cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (đoạn nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2), nâng cấp Quốc lộ 50 và cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.