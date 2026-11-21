Xã Châu Đức là một trong 80 xã, phường được chọn để tiến hành khảo sát. Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 11437/UBND-VX về triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2026 (khảo sát SIPAS 2026) trên địa bàn thành phố.

Việc triển khai khảo sát SIPAS 2026 nhằm đánh giá chất lượng phục vụ một cách trung thực, khách quan, bảo đảm phản ánh đúng tiếng nói của người dân và tổ chức thuộc mọi thành phần. Việc khảo sát sẽ được tiến hành tại 80 đơn vị hành chính cấp xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tại mỗi xã, phường được chọn, công tác khảo sát sẽ tiến hành ở 2 khu phố, ấp. Nguyên tắc lựa chọn bao gồm: 1 khu phố, ấp nơi đặt trụ sở UBND xã, phường (chọn mặc nhiên) và 1 khu phố, ấp còn lại được chọn theo công thức quy định của Bộ Nội vụ (theo Công văn số 2608/BNV-CCHC ngày 3/11/2026). Chi tiết 160 khu phố, ấp tại 80 xã, phường được khảo sát tại đây!

Xã Bàu Lâm cũng được chọn để tiến hành khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan nhà nước. Ảnh: Quang Phương

Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND 80 xã, phường có tên trong danh sách phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ thực hiện đúng các bước hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Đặc biệt, Lãnh đạo thành phố yêu cầu bảo đảm tính độc lập tuyệt đối trong quá trình điều tra. Các địa phương không được tham gia, không can thiệp và không định hướng dưới mọi hình thức đối với điều tra viên cũng như người dân trong suốt thời gian trước, trong và sau khi khảo sát. Đồng thời, nghiêm cấm hành vi xem, sao chép, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin trả lời trên phiếu khảo sát SIPAS 2026 dưới bất kỳ hình thức nào.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các địa phương chủ động bố trí nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức tham gia hỗ trợ các hoạt động liên quan đến đợt khảo sát. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và người dân nhận thức đầy đủ, chính xác về mục đích, nội dung và yêu cầu của khảo sát SIPAS 2026. Qua đó, khuyến khích người dân tích cực tham gia trả lời phiếu khảo sát một cách đầy đủ và khách quan nhất.