TP. Hồ Chí Minh: Khảo sát người dân, doanh nghiệp về phục vụ của cơ quan hành chính

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Theo đó, tại Kế hoạch số 545/KH-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành cho biết, hoạt động điều tra xã hội học (XHH) năm 2026 được triển khai nhằm đánh giá khoa học, toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) tại các sở, ban, ngành và UBND cấp xã. Qua đó, thành phố đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung ứng dịch vụ công, làm cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Theo kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh dự kiến khảo sát khoảng 13.855 người để xác định Chỉ số CCHC. Cụ thể, khối sở, ngành sẽ khảo sát khoảng 1.435 người, bao gồm Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc. Khối xã, phường, đặc khu sẽ khảo sát 12.420 người, gồm Đại biểu HĐND cấp xã, lãnh đạo UBND cấp xã và lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ sở.

Song song đó, để đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, thành phố sẽ triển khai khoảng 32.550 phiếu khảo sát (khối sở, ngành 3.250 phiếu; cấp xã: 29.300 phiếu). Phạm vi đánh giá bao gồm 184 đơn vị, gồm: 16 sở, ban, ngành thành phố và 168 xã, phường, đặc khu. Số lượng phiếu khảo sát cho từng cơ quan được phân bổ dựa trên tổng số hồ sơ TTHC thực tế đã giải quyết từ ngày 1/1/2026 đến ngày 30/9/2026 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố. Đơn vị có lượng hồ sơ lớn từ 20.000 trở lên sẽ được phân bổ tối đa 300 phiếu.

Trải nghiệm hệ thống Kiosk thông minh trong giải quyết thủ tục hành chính tại phường Vũng Tàu

Theo kế hoạch, việc khảo sát sẽ thực hiện 100% bằng hình thức trực tuyến trên Phần mềm Hệ thống quản lý công tác CCHC thành phố (địa chỉ: cchc-sonoivu.tphcm.gov.vn). Đối với đối tượng lãnh đạo, quản lý, hệ thống sẽ gửi đường dẫn hoặc mã QR trực tiếp qua hộp thư điện tử công vụ. Đối với người dân và tổ chức, việc điều tra được tiến hành ngay sau khi nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã.

Để đảm bảo tính trung thực, mỗi số điện thoại chỉ được tham gia khảo sát một lần duy nhất đối với từng bộ câu hỏi, và mỗi phiếu khảo sát sẽ được gắn chặt chẽ với một mã hồ sơ TTHC cụ thể.

Nội dung khảo sát dành cho nhóm cán bộ lãnh đạo tập trung vào các tác động của CCHC đối với chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc kiện toàn bộ máy hành chính, quản lý đội ngũ công chức, kỷ cương công vụ và hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính công.

Đối với người dân, doanh nghiệp, nội dung phiếu khảo sát tập trung vào các tiêu chí cốt lõi: Khả năng tiếp cận thông tin dịch vụ hành chính công; sự minh bạch và tính đơn giản của hồ sơ; thời gian, chi phí giải quyết; tinh thần trách nhiệm, thái độ và sự công bằng của cán bộ phục vụ; chất lượng và tính chính xác của kết quả TTHC; cùng hiệu quả tiếp nhận, phản hồi các kiến nghị. Riêng ở cấp xã, người dân còn được tham gia đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giáo dục và y tế trên địa bàn.

Đợt khảo sát sẽ diễn ra liên tục từ ngày 15/10-15/11. Công tác tổng hợp, phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo kết quả khảo sát hoàn thành trước ngày 25/12/2026.