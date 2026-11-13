TP. Hồ Chí Minh khảo sát hỗ trợ máy móc cơ sở công nghiệp nông thôn

Nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của các cơ sở công nghiệp nông thôn, từ ngày 1 - 10/11, Trung tâm Khuyến công TP. Hồ Chí Minh tổ chức đoàn công tác khảo sát thực tế tại các cơ sở đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất năm 2026.

Hoạt động khảo sát nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, nhu cầu đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị và khả năng ứng dụng công nghệ của từng cơ sở. Đây là bước quan trọng để đánh giá tính phù hợp, hiệu quả của các nội dung đề xuất hỗ trợ, bảo đảm nguồn kinh phí khuyến công được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả thiết thực.

Trung tâm Khuyến công khảo sát tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu cà phê Napoli.

Qua khảo sát, các loại hình máy móc, thiết bị được cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký hỗ trợ trong năm 2026 khá đa dạng, tập trung vào những lĩnh vực như cơ khí, sản xuất và chế biến nông sản, thực phẩm. Đây đều là những ngành nghề có nhu cầu đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để các cơ sở công nghiệp nông thôn từng bước hiện đại hóa quy trình sản xuất, giảm chi phí vận hành, tiết kiệm nguyên vật liệu và nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Đặc biệt, trong bối cảnh các cơ sở sản xuất đang hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển theo hướng bền vững, chương trình khuyến công không chỉ góp phần giải quyết khó khăn về nguồn lực đầu tư công nghệ mà còn khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chủ động cải tiến kỹ thuật, nâng cao giá trị sản phẩm.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, việc tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Thông qua hoạt động khảo sát, Trung tâm Khuyến công TP. Hồ Chí Minh có thêm cơ sở thực tiễn để lựa chọn, xây dựng các nội dung hỗ trợ phù hợp với nhu cầu và điều kiện sản xuất của từng đơn vị, đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy định về sử dụng kinh phí khuyến công.

Đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến sẽ giúp Công ty TNHH OCA Việt Nhật có thêm nhiều loại sản phẩm chất lượng cao.

Sau khi hoàn tất khảo sát, Trung tâm Khuyến công TP. Hồ Chí Minh sẽ tổng hợp kết quả, xây dựng các đề án cụ thể, đề xuất hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến cho các cơ sở công nghiệp nông thôn theo kế hoạch hoạt động khuyến công trên địa bàn thành phố năm 2026.

Hoạt động này tiếp tục khẳng định vai trò của chính sách khuyến công trong việc đồng hành cùng các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển sản xuất và hướng tới tăng trưởng xanh, bền vững.